"Había jugadores que debían salir del Valencia CF"

Robert Fernández mantuvo conversaciones el año pasado para regresar al Valencia CF con Meriton, tal como reconoció en su día en una entrevista a SUPER. Finalmente las condiciones y las expectativas de ambas partes no cuadraron. El hecho de que no se llegara a un acuerdo para el fichaje del que fue director deportivo del FC Barcelona evidencia diferencias de criterio importantes, aunque no en todo discrepa con la política que han llevado Peter Lim y Anil Murthy. De hecho Robert deja un par de reflexiones en declaraciones a SER Deportivos València, a la hora de expresar su opinión sobre los movimientos de mercado del pasado verano y la confección de una plantilla que tantos problemas está teniendo para lograr buenos resultados, a la que apenas le llega para evitar posiciones de descenso cuando se llega al ecuador de LaLiga.

El exfutbolista de Betxí está convencido de que, a pesar de todas las salidas que se han producido y de las limitaciones económicas, la calidad de la plantilla actual es superior a los resultados. «Hay mejor equipo de lo que se cree. No soy crítico con las salidas. Aunque sea impopular, se ha obrado bien porque había jugadores que debían salir. Pero se la han jugado porque deberían haber traído fichajes. Ahí han sido inconscientes», explica Robert Fernández.



Empatía de Meriton

No obstante, cree que el principal problema de Peter Lim y Anil Murthy no son los resultados deportivos, sino la desconfianza que han generado entre los aficionados: «Lo primero que debe cambiar Meriton es su falta de empatía con el valencianismo. En mi forma de trabajar hay cosas que no acepto», asegura.

Robert Fernández da algunas pinceladas sobre sus contactos en el pasado con Meriton, que no fructificaron. «Es cierto que me reuní con Anil en Londres ellos estaban pulsando y todo quedó en esa reunión y unos WhatsApp posteriores, pero nada más. En la reunión de Londres expuse, pero no hubo más. Al final se decidieron por César y menos mal que no acepté porque dos meses después él salió y eso podría haber pasado conmigo y mi grupo de gente, que son del Valencia CF. Sería doloroso», lamenta.