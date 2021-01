Máximo cuidado con el capitán Gayà

Uno de los cambios que prepara Javi Gracia en Copa del Rey contra el Alcorcón se producirá en el lateral izquierdo. A las molestias que arrastra José Luis Gayà hay que unir el buen rendimiento de Toni Lato la semana pasada contra el Yeclano. El capitán del Valencia CF se retiró del entrenamiento del jueves por culpa de unas ligeras molestias en los isquiotibiales: la misma zona que le obligó a estar cuatro semanas de baja recientemente y que ya le ha dado avisos en alguna ocasión.

El jugador y el cuerpo técnico son conscientes del problema y la orden es parar de inmediato en el momento que se produzca una molestia por pequeña que sea. Es lo que sucedió este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. Gayà sufrió una ligera sobrecarga en su isquio 'tocado' y no acabó el entrenamiento junto al resto de compañeros. Este viernes ni siquiera ha saltado al césped. Descansará en la Copa y está previsto que juegue contra Osasuna.

El capitán es muy importante y Javi Gracia siente la necesidad de llevarlo entre algodones y sin correr riesgos innecesarios que pueden costarle muy caro al jugador y al equipo. Lo que está claro es que está prohibido arriesgar con el '14'.

El aviso del sevilla Gayà

Gayà ya sintió molestias en el isquio 'tocado' el 22 de diciembre en el partido de LaLiga contra el Sevilla que le obligaron a retirarse del terreno de juego. A favor del capitán juega que, a pesar de su juventud, se conoce su cuerpo como si fuera un veterano y sabe anticiparse a posibles lesiones musculares. Aquel día, por ejemplo, lo hizo. El de Pedreguer pidió el campo, evitó la lesión fibrilar y pudo jugar una semana después contra el Granada en el último partido del año. El problema es que esas molestias no han desaparecido en 2021. De momento y es muy buena señal, están controladas

La posición más segura

La tranquilidad para Javi Gracia y no lo puede decir de muchas posiciones es que Toni Lato está demostrando ser un recambio de máxima garantías. El de la Pobla de Vallbona cuajó una gran actuación en Yecla (con brazalete de capitán incluido) y está preparado para repetir en Alcorcón. En Murcia se vio obligado a retirarse por la lógica fatiga post-Covid, pero ya está preparado para aguantar los 90 minutos si el míster así lo requiere. El técnico, consciente de la necesidad de cuidar al capitán uvo que explicar el cambio y asumir que no era lo «ideal» tener que exponer al capitán en Yecla. «Lato tenía unas pequeñas molestias por el esfuerzo que hizo de recuperarse de la enfermedad y creímos conveniente protegerlo. Lo ideal no era sacar a Gayà en ese momento, pero realmente lo necesitábamos», manifestaba.