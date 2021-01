Lo que piensa Anquela del Valencia de Javi Gracia

El técnico del Alcorcón Juan Antonio Anquela ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de Copa del domingo contra el Valencia CF. El entrenador alfarero ha reconocido que le preocupa el estado del césped tras el temporal de nieve y ha elogiado al equipo de Javi Gracia, aunque avisa: "Si no tienen un gran día podemos eliminar al Valencia" Estas han sido sus palabras:

El Valencia.

El Valencia es un grande de España, es un equipo muy complicado y un grande siempre que no está arriba son problemas.Lo he visto muchos partidos y he visto jugar muy bien a este Valencia y los resultados son una cosa y el juego otra. Les he visto jugar muy bien en muchos sitios que no han ganado. En líneas generales es un grande, es verdad que ha tenido que verder jugadores, porque esto es un negocio que funciona así, pero el Valencia es y será siempre un grande, no tengo la más mínima duda.

Su mejor racha.

Al Valencia lo he visto muy bien en los últimos partidos, contra el Cádiz estuvo normal, pero ganó al Real Madrid, empató contra el Barcelona, en Valladolid controló el partido, contra el Granada perdió sin tener que perder... Es un grande y como tal hay que tratarlo.

Javi Gracia.

Los equipos de Javi Gracia juegan bien al fútbol. Su trabajo le avalan. Donde ha estado sus equipos han jugado bien y no va a ser una excepción.

El césped.

Me preocupa el estado del césped, no sabemos cómo va a estar. Lo único que sabemos es que va a estar limpio de nieve. En este club estos días ha limpiado nieve desde el jefe hasta el último empleado. Entre todos, poniéndole dos narices. Llevamos cuatro días sin entrenar, pero la ilusión puede con todo. Si en algo tenemos que ganar es en ilusión y predisposición.

Sus opciones.

Disfrutaremos del partido, es la primera vez que jugamos contra el Valencia y debemos celebrar. Si no tienen un gran día podemos eliminar al Valencia, pero fácil no lo van a poner porque son un rival importante.