Javi Gracia: "Creo que todos van a seguir conmigo"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha comparecido este sábado en rueda de prensa en la previa del Alcorcón-Valencia de este domingo en Santo Domingo (18:00 h), partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa. El navarro no pierde la esperanza de "llegar muy lejos" en el torneo el KO, pese a la carga que pueda suponer en el calendario para una plantilla justa como la suya. Incluye al club entre los responsables para poder cumplir ese objetivo. "Necesitamos a toda la plantilla, todos dar lo mejor, jugadores, cuerpo técnico y club para seguir en esta exigencia de poder competir bien en la Copa y Liga".

Esta es la rueda de prensa completa del técnico valencianista:



¿Firmaría quedarse como está, sin entradas ni salidas en la plantilla?

La plantilla que tengo es con la que estoy centrado en competir todos los partidos. Sobre lo demás no me interesa hablar. No nos ayuda, así que prefiero centrarme con la plantilla que tenemos para las dos competiciones en las que estamos.

Ha vivido una semana más tranquila, ¿qué mejoras de los últimos partidos quiere repetir en los próximos?

Lo más destacable es ir viendo al equipo, no solo a un once, sino a muchos de los que han jugado, la mayor parte de la plantilla, que han recogido la recompensa al buen trabajo hecho con resultados. Eso fortalece el ánimo y la confianza, y nos da más probabilidades de ganar en próximos compromisos. Se necesitaba resultados como los de los dos últimos partidos. En el partido de Copa se hizo una muy buena primera parte, muy buenos primeros minutos que nos ayudaron a encarrilar la eliminatoria. Poco a poco, nos adueñamos del partido, aunque es cierto que concedimos alguna ocasión, y que es algo mejorable. En Valladolid vi más sólido al equipo y más control de la posesión, fuimos más ofensivos, con más presencia en campo rival, creando más ocasiones de gol, merecimos más goles. A pesar de que en 15 minutos de la segunda parte se nos escapó ese juego de la primera parte, sí creo que luego retomamos el buen partido y empezamos a hacer las cosas bien. Fue cuando llegó el gol de la victoria. Me gusta la recompensa y el ser más dominadores, controladores del partido, no solo hablo de la posesión.

¿La plantilla está preparada para llevarse el golpe anímico que supondría una nueva venta de un jugador importante?

Está preparada para entrenar, ganar y ese es nuestro objetivo. No me pongo en esas situaciones, estamos preparados para trabajar con la fortaleza y el estado anímico que nos dan los últimos partidos. No pensamos en nada más.

Dijo que hablaba todos los días con Corona, y este lo hace con Murthy. ¿En qué punto está el Valencia CF en el mercado? ¿Usted es igual de optimista en el esfuerzo de traer dos jugadores como comentó el día de Reyes? ¿Cómo está hablando de mercado?

No sé, estoy centrado en lo mío En tratar de preparar de la mejor manera los partidos que vienen, que ojalá sean muchos, será buena señal de que seguimos en la Copa, ese es nuestro objetivo. Eso es en lo que estamos centrados, y la cara que tengo. Vamos a contar con los jugadores que tenemos, entrar a valorar más, sobre los que ueden venir, irse, etc., no me dice nada ni me ayuda a preparar el siguiente partido. Es algo a lo que no le presto mucha atención, no me corresponde y trato de maximizar las posibilidades que hay.

¿Contempla que no venga nadie?

veremos, habrá que esperar.

Usted es un técnico adorado por los seguidores del Watford, ya que los llevó a la final de Copa en un formato similar al del actual en España. ¿Se le pasa ahora por la cabeza una gesta parecida con el Valencia?

A mí me gustaría llegar muy lejos en la Copa. En los próximos ocho días tenemos tres partidos, ojalá que sean cinco en los próximos 14 días, y ojalá siete en los próximos 22 porque significará que estamos pasando rondas en la Copa y compitiendo bien en este torneo. Es nuestra meta, tratar de pasar eliminatorias y competir todos estos partidos. Necesitamos a toda la plantilla, todos dar lo mejor, jugadores, cuerpo técnico y del club para seguir en esta exigencia de poder competir bien en la Copa y Liga. Por supuesto que me gustaría llegar muy lejos.

¿El del Alcorcón es un partido para los menos habituales en el once de Liga?

Es un partido para jugarlo con jugadores del Valencia y destacar como cuando hubo algún comentario sobre la unidad B. Para hablar de la unidad de todo el equipo, en su totalidad. Somos una plantilla y siento que somos todos un equipo. Es necesaria toda la plantilla para competir con esta frecuencia de partidos alta: tres en ocho días, cinco en 14, siete en 22... un partido cada tres días. No podemos hacerlo de otra manera, si no empezaremos a hablar de lesiones y exceso de minutos. Realmente, necesitamos a toda la plantilla. Es una buena oportunidad. Realmente, no lo hago por necesidad, lo hago por convicción y demostrar que todos somos muy válidos para competir en los diferentes torneos.

Desde la llegada de Anquela el Alcorcón tiene seis victorias en 12 partidos. ¿Qué rival se espera?

Personalmente lo conozco bien, ya que me he enfrentado en años anteriores, sé que es muy buen entrenador. Los equipos de Anquela nos han puesto las cosas muy díficiles, son muy competitivos. Con él han cambiado a una dinámica más positiva. El partido va a ser exigente por el rival, vamos a ver también cómo se encuentra el campo con el frío que está sufriendo en Madrid. Vamos muy concienciados de que el partido ante el Alcorcón será exigente y complicado con independencia del once que ellos saquen. En la anterior eliminatoria solo repitió uno o dos jugadores. Nos enfrentaremos a un buen rival y en unas condiciones climatológicas exigentes, pero estamos preparados para ello.

Repaso de la enfermería: Gayà, Gameiro y Pualista.

Jasper tiene una satisfactoria evolución, avanza y se encuentra muy bien en cada paso. Kevin está a punto de volver a entrenar con el equipo, imagino que podría estar disponible para el siguiente partido. José tiene alguna molestia, se queda fuera por precaución más que por otra cosa. Gaby, creo que en breve, gracias a la predisposición del jugador, a la fuerza del jugador, como todos, y a los cuidados de los médicos... están recuperando muy bien. Creo que todos, salvo Jasper, pueden estar con una disponibilidad temprana. Podría ser que estén todos disponibles, podría ser, a ver cómo evolucionan, para el próximo partido.

Sobrino juega poco y tiene detrás el interés de varios clubes, ¿prefiere que no salga si no viene otro delantero en su lugar?

Ha jugado en Copa, y en la Liga, más como sustituto que como titular. Rubén es de la plantilla del Valencia, y como tal valoro su situación. Es un futbolista con una predisposición grande siempre a ayudar cuando sea necesario. No hago ninguna valoración de salidas ni de Rubén ni de otro jugador, creo que todos van a seguir conmigo y en esa situación trabajo.