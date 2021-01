Directo | Valencia Mestalla - Atzeneta: Óscar y Albelda necesitan ganar

Pincha aquí para seguir los comentarios del partido.



La previa



Valencia Mestalla y Atzeneta se ven las caras en el inicio de la segunda vuelta con la imperiosa necesidad de ganar a ocho partidos del final de la fase regular. Ambos conjuntos no han logrado los resultados deseados en el primer tramo de competición a pesar de merecer más en algunos encuentros y ahora se ven en la tesitura de tener que dar un importante vuelco a su situación para no acabar el curso luchando por evitar el descenso a Tercera División (quinta categoría del fútbol español). El conjunto local espera poder volver a la senda del triunfo tras dos partidos muy accidentados. Tanto contra la Nucía como contra el Alcoyano el equipo de Óscar Fernández sufrió expulsiones que no le permitieron estirar su gran momento tras golear al Atlético Levante. En todo caso, el cuadro blanquinegro sí ha encontrado una senda de juego que le ha hecho un conjunto más fuerte que en el inicio del curso. Los valencianistas han encontrado la pegada y la vía para hacer daño con su pareja de delanteros: Stepháne Emana y Fran Navarro, actual pichichi de Segunda 'B', con los que efectúa una presión más organizada desde la cúspide del equipo.

2-2 EN LA PRIMERA VUELTA



Para el Atzeneta tampoco está siendo nada sencillo el desembarco en la categoría de bronce. El equipo que dirige David Albelda ha mostrado un buen tono competitivo en casi todos los encuentros, pero siempre le ha faltado algo para llevarse la victoria, de hecho cuatro de los cinco partidos en los que ha caído derrotado ha sido por la mínima. El partido de la ida ya fue un duelo muy disputado, con alternativas para ambos equipos y en el que el marcador se movió hasta en cuatro ocasiones hasta el 2-2 definitivo. La obligación de salir en busca de la victoria para empezar a enderezar el rumbo hace presagiar un partido de características similares.

En el capítulo de bajas, El conjunto local no podrá contar con Guillem Molina ni Koba Koindredi que viajan a Alcorcón con el primer equipo, ni con Facu González y Carlos Pérez por lesión, como tampoco con Pablo Gozálbez por sanción. De esta manera, Óscar tendrá pocas opciones de cara a confeccionar el once. Por suerte, Javi Gracia le ha respetado al central Kevin Sibille para no dejar la defensa en cuadro y a su lado cobra fuerza el nombre de un Iván Muñoz que estuvo a un alto nivel ante el Alcoyano. La baja de Koba en el doble pivote la suplirá Facu García y la de Gozálbez en principio Carlos González.





PORCAR Y JAVI SERRA EN 'CASA'



Los visitantes ya no cuentan con Sergio Martínez ni Carlos Esteve que han abandonado el club esta semana y tienen tanto a Moscardó como a Álex Chico apercibidos de sanción. Además de David Albelda, los futbolistas Nacho Porcar y Javi Serra regresarán al Puchades, dónde defendieron la elástica valencianista.



Positivo que afectó al primer equipo



Tras las últimas pruebas de COVID-19 realizadas el viernes se ha confirmado un caso positivo en uno de los futbolistas del filial que durante esta semana entrenaron con el primer equipo. Por ese motivo ya ha quedado aislado en su domicilio, al igual que sus contactos estrechos y se ha activado el protocolo COVID, siguiendo los estrictos criterios de los protocolos de LaLiga y del propio club. El resto de jugadores y 'staff' de la primera plantilla tuvieron resultado negativo.