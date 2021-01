Muchas más preocupaciones tienen Juan Antonio Anquela y Javi Gracia, con el Alcorcón en puesto de descenso y el Valencia un poco por encima gracias a su victoria en Valladolid, pero la Copa es la Copa y hasta en las circunstancias más adversas tiene su atractivo y su interés. Para el Valencia CF, aparte de que está en juego el pase a los octavos de final, el partido es una cuestión de dinámica, de confianza, de confirmar que el equipo puede haber entrado por fin en una fase de crecimiento después de cuatro meses de travesía incierta, llena de dudas y malos resultados que le han llevado a posiciones impropias en la clasificación. Es, más que la prueba del algodón, la prueba del Alcorcón.

Lo hará con una propuesta que apunta claramente a dar minutos a futbolistas que no vienen siendo titulares o necesitan protagonismo, la misma que casi le cuesta un disgusto en Terrassa pero que funcionó a la perfección en el último duelo ante el Yeclano. «Lo más destacable es ir viendo al equipo, no solo a un once, sino a muchos de los que han jugado, la mayor parte de la plantilla, que han recogido la recompensa al buen trabajo hecho con resultados. Eso fortalece el ánimo y la confianza, y nos da más probabilidades de ganar en próximos compromisos. Se necesitaban resultados como los de los dos últimos partidos», afirmaba este sábado el técnico navarro para recalcar la importancia de superar una nueva eliminatoria contando con todos, desde el punto de vista anímico y como refuerzo de esa piña que escenificaban los jugadores tras lograr el triunfo en el Nuevo Zorrilla.



Gracia acude con cuatro bajas a este partido que se disputa finalmente en Las Rozas, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF, no dispone por lesión de Cillessen, Gabriel y Gameiro, además de Gayà. En ningún caso estaba previsto que jugara este partido el lateral internacional, que descansa de cara el compromiso del próximo jueves ante Osasuna y ni siquiera viaja, aquejado de algunas molestias musculares. Guedes y Musah, que por diferentes motivos han tenido menos minutos recientemente, pueden salir de inicio para completar un once de suficientes garantías para solucionar la papeleta sin dejar de tener en mente el partido de Osasuna en Mestalla, el que cierra la primera vuelta, en el que el equipo no puede dejar escapar más puntos.



'Anquelotti'

También Juan Antonio Anquela, aunque solo tiene la baja del delantero Hugo Fraile, ha previsto un once bastante diferente al que viene jugando en la Liga. Será el premio y el aliciente para los menos habituales y algunos jugadores de la cantera. No es que no quiera la Copa, todo el mundo sabe lo que representa esta competición para la AD Alcorcón desde el histórico 'Alcorconazo'. Está claro que mantener la categoría es el objetivo prioritario para el que ha regresado años después al banquillo del modesto equipo madrileño, que con esta misma propuesta o plan B eliminó semanas atrás al Real Zaragoza. Su principal handicap, llevan sin competir precisamente desde esa eliminatoria con el conjunto maño, el pasado 5 de enero. No jugaron el fin de semana al suspenderse el partido ante el Albacete y el temporal de nieve les ha impedido entrenarse con normalidad durante varias días. Llegaron a hacerlo en un gimnasio de la localidad hasta que hubo un campo en condiciones.