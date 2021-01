La Copa de los 'baby boys'

La plantilla que entrena Javi Gracia sigue rompiendo récords de precocidad. Si a finales de septiembre el Valencia alineó en San Sebastián el once más joven de lo que iba de Liga, con una media de 23,3 años, este domingo frente al Alcorcón se superó con un equipo titular poblado todavía de más juventud. El promedio de edad de los 16 futbolistas blanquinegros que participaron en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey fue tan solo de 22,5 años. En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se jugó finalmente por las malas condiciones en las que Filomena dejó el campo de Santo Domingo, se vio el Valencia CF más joven de lo que va de temporada oficial 2020/21.



Plantilla corta

En el difícil contexto que genera la pandemia del coronavirus, la amenaza de las lesiones se multiplica. Además, envueltos en los puestos bajos de la clasificación, Gracia opta por aprovechar los tres partidos disputados hasta ahora en la competición del KO con tal de dar descanso a las piezas base del bloque en la Liga. Lógicamente, los hombres que acumulan en sus piernas una mayor carga de minutos: Wass, Maxi Gómez, Gayà, Jaume, Carlos Soler o Diakhaby o Gabriel Paulista, lesionado este último desde el 22 de diciembre frente al Sevilla. De hecho, solo tres de los protagonistas de la victoria ante el Alcorcón aparecen en el ranking de los once con más minutos de juego en competición oficial. Guedes, el séptimo que más juega, Racic, el décimo, y Correia, el undécimo.

Por todo ello, la Copa se ha convertido en el campo de pruebas para los jugadores de menor edad de una plantilla que, desde la remodelación sin fichajes del pasado verano, anda corta de efectivos. La ausencia de refuerzos ha afectado a los rendimientos colectivos de un Valencia que convive en posiciones ligueras a las que no acostumbra. Al mismo tiempo, esa carencia de competencias inmediatas abrió espacios a jóvenes futbolistas con poca experiencia en la élite, a los que la Copa está sirviendo para aprender a marchas forzadas.

Después del susto de Terrassa puede decirse que la cantera ha reaccionado positivamente en las reválidas contra el Yeclano y el Alcorcón. Los titulares ya no tuvieron que salir al rescate como pasó en la primera ronda. El progreso ha sido real. A pesar de tratarse de rivales de inferior categoría, la unidad 'B', o el bloque de los menos habituales -una división que no gusta hacer al entrenador-, ha logrado, con compromiso y rendimiento, mejorar la percepción que de ellos se tenía. En algunos casos, simplemente, porque aún no se habían expuesto a competir en un club de la dimensión del Valencia. Especialmente significativo es el caso del portero Cristian Rivero, seguro, tranquilo y comunicativo con la defensa. Cabe recordar como a finales del mercado de verano el club decidió frenar su cesión al Málaga (Segunda A) y hacerle ficha en el primer equipo sin poder dar salida a Cillessen, lesionado.



Yunus Musah

Por las mismas fechas, sin ningún fichaje en la parte ofensiva, Musah se hizo un sitio en el extremo derecho. La potencia y verticalidad del norteamericano impresionaron en las primeras jornadas de la Liga, ganándose incluso una renovación de contrato hasta junio de 2026. Sin embargo, el proceso de maduración ha hecho que haya pasado por altibajos y hoy trate de recuperar un lugar en el once a partir de nuevas oportunidades en la Copa. Rivero, Yunus, Lato, muy serio cada vez que actúa en el lateral zurdo, Thierry o incluso Koba ganan crédito como alternativas tras haber colaborado con éxito en el pase a los octavos de final.

El once inicial de Alcorcón, con 22,6 años de edad media, repetía con nueve titulares en Yecla: Rivero, Thierry, Mangala, Lato, Racic, Koba, Guedes, Sobrino y Vallejo. El gaditano, jugador '12' en la Liga, Racic y Guedes han hecho de guías para los canteranos del Valencia, la plantilla, junto a la Real Sociedad (25.3), con la menor edad media de la Liga con 25.7 años.