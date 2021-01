Arrasate no quiere que el Valencia corra

Después de casi tres meses sin ganar, no lo hace Osasuna en LaLiga desde el pasado 24 de octubre, la victoria del pasado domingo en Cornellà supuso mucho más que el pase a los octavos de final de la Copa, es uel mejor argumento al que agarrarse en el aspecto emocional de cara a un compromiso como el de Mestalla. Un partido en el que, tal como relata su técnico, el objetivo es que el Valencia CF no pueda correr. "El Valencia es un rival que capacidad tiene, por ejemplo para ganar al Real Madrid o empatar en el Camp Nou. Es un equipo diferente, muy muy joven, es el equipo más joven y el equipo más rápido de la Liga. Igual no es un equipo tan dominador como en los últimos años, con espacios se encuentra muy cómodo y esa puede ser una de las claves, que no dejemos espacios para correr porque si tenemos pérdidas y dejamos que ellos puedan contraatacar, ahí son letales y seguro que lo vamos a pasar mal", explica Jagoba Arrasate, ratificado en el cargo pese a la delicada posición en la tabla del conjunto rojillo, penúltimo con 15 puntos en 18 partidos.

La preocupación de Jagoba se centra en la línea defensiva, donde no tiene a Aridane por lesión ni a David García, sancionado. "Siempre es importante poder contar con la mayoría de los futbolistas y que tengamos ese dolor de cabeza a la hora de elegir, y luego puede pasar lo que ha pasado, que se te caigan por diversas circunstancias los dos centrales que habitualmente están jugando, por eso es importrante que la gente sume minutos y esté preparada. En ese aspecto para mañana seguro que estamos capacitados para sacar un once competitivo y repetirán algunos que lo hicieron bien el domingo y los necesitamos". E insiste: "No están y punto. Lo que tenemos que pensar es en cómo podemos parar ese argumento ofensivo que tiene el Valencia del juego directo con Maxi y luego la profundidad de los dos de fuera y de los laterales. Al final cuando tienes que frenar a un equipo necesitas a los once jugadores, nos faltan los dos centrales pero estamos buscando más soluciones colectivas que individuales".

El técnico vasco, pese a todo, comenta que "vamos con muchísima ilusión, creo que el equipo está bien, esa victoria nos ha venido bien en lo anímico, creo que el equipo está preparado y sabemos de la dificultad pero estamos con ganas de que llegue el partido y hacerlo bien. El Valencia si se adelanta al final con espacios te puede matar, tenemos que ser más contundentes en lo que hacemos, tener las ideas muy claras y llevar el partido a nuestro terreno".

Un partido muy importante para los dos equipos, uno en zona de descenso y el otro, el Valencia CF, muy cerca: "Sí, tenemos que salir de ahí antes o después, pero lo importante es en la jornada 38 estar fuera. Ahora tenemos dos partidos seguidos, jueves y domingo al mediodía que no es lo ideal, pero solo pensamos en el partido de mañana. Es un tramo muy importante, es verdad, porque llevamos mucho tiempo sin ganar, necesitamos esa victoria y esos tres puntos sobre todo en lo psicológico, que nos tranquilice y podamos tirar adelante con más confianza. También debemos mantener un equilibrio emocional, ni ganar mañana nos va a hacer que estemos salvados ni no ganar tampoco va a hacer que no tengamos opciones".