"Tenemos que estirar lo máximo posible esta buena dinámica"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en sala de prensa para analizar la actualidad del equipo en la previa del partido contra Osasuna. El navarro ha hablado de Soler, Paulista, Gameiro, Correia, la "final" contra Osasuna y el mercado de fichajes. Estas fueron sus respuestas:

¿Tiene novedad respecto al mercado de fichajes?

Estoy en la situación que estaba la semana pasada, no tengo noticia de ningún avance con ningún jugador, estoy centrado en lo nuestro que bastantes partidos tenemos y no tenemos tiempo para preparar los partidos, estoy centrado en eso.

¿Cómo está Soler? ¿Podrás contar con Gabriel y Gameiro?

De cara al partido de mañana tenemos, salvo sorpresa de última hora, tenemos disponible a la plantilla prácticamente en su totalidad menos Jasper (Cillessen) que sigue son su recuperación de un poco más de duracion, los demás pueden estar disponibles. Creo que todos pueden estar disponibles.

Es un partido decisivo. ¿Es una final?

Es el mismo calificativo del partido de Valladolid, entonces también se habló de final, pero el siguiente será una final y el siguiente y con esa actitud afrontamos todos los partidos. En Copa esa así porque si no ganas es el último partido y en Liga por la situación que nos encontramos estamos responsabilizados de cada punto que hay en juego y no me extraña que los jugadores hablen de finales porque saben de la importancia del partido.

¿Se ha reunido con Anil? ¿Qué contacto tiene con el presidente?

El contacto que he tenido es hace tres días, vino a una parte del entrenamiento y en una reunión con el anteayer en la que me comunicó que el club estaba trabajando, pero nada diferente a lo hablado anteriormemte, sigue trabajando en incorporar a algún jugador que refuerce al equipo. Se sigue trabajando, mi opinión sigue siendo la misma, que creo que tienen interés en reforzar el equipo y yo mientras tanto sigo centrado en mi trabajo. Yo creo que siguen trabajando porque me lo han dicho y que hay ese interés, no lo digo con ninguna connotación de excepticismo. Solo transmito el contenido de la reunión sin ningún otro ánimo.

¿No hay feedback con el presidente en tema de fichajes?

Yo ya he trasladado mi posición, está clara, transmití las necesidades y el club hará lo que crea conveniente dentro de las posibilidades que tenga y poco más puedo hacer.

¿Qué Osasuna espera ahora? Es un club que conoce muy bien.

Osasuna es el equipo de mi tierra, de mi casa, de mi familia, de mis amigos y es un partido muy especial, es un equipo y un club muy especial que sigo esté donde esté y que le deseo lo mejor. Es un rival muy necesitado también de puntos, que no está consiguiendo ganar en sus últimos compromisos salvo la Copa, pero que ha conseguido muchos empates, es un equipo muy combativo, muy comprometido con su club, pueden jugar con dos puntas o solo uno, con tres en el centro. Ante las ausencias que tiene en la línea defensiva incorporará nuevos centrales, pero es un equipo que siempre pone en dificultades al rival y te exige mucho.

Su equipo sigue vivo en dos competiciones. ¿Hay prioridad en LaLiga o la vía de la Copa sigue abierta?

Tengo que ser claro, en ningún momento se me ha hablado de prioridades, simplemente tengo que ser consciente de la frecuencia de los partidos, jugamos 4 partidos en los próximos 10 días y ojalá sean 6 en 18 porque será sinónimo de haber pasado una ronda más. Tenemos que entender que hay que repartir minutos y ser lo más competitivos posibles. Para mí no hay nada más importante que el próximo partido y elegir los mejores jugadores teniendo en cuenta la cantidad de minutos y la frecuencia de partidos.

Osasuna es uno de los más goleados y le faltan centrales. ¿Puede ser clave?

No sé si esos posibles cambios van a afectar positiva o negativamente, no lo sabe nadie, son jugadores muy válidos, todos ellos han jugado: Raúl Navas, Unai, Roncaglia... cualquier de ellos ha jugado de titular y lo han hecho bien. No creo que haya una relación directa en que una ausencia sea favorable para nosotros. Optarán por jugadores diferentes, como nosotros que ahora tenemos más donde elegir.

¿Cree en este cambio del equipo?

El momento actual te dice que en estos momentos los jugadores se sienten con la confianza que dan los resultados, con esa seguridad y optimismo que en otros momentos no los tienes, son dinámicas que tenemos que aprovechar y estirar lo máximo posible.

Cheryshev decía que no descarta la séptima plaza

Ahora mismo no pienso en qué posición vamos a estar a final de temporada, pero no me parece mal que los jugadores tengan objetivos ambiciosos porque es algo que puede ayudar y muestra el estado anímico del jugador que creo que es positivo que mire hacia arriba y tenga esa ilusión de conseguir algo. Me parece bien, muestra el estado de la plantilla.

¿Están para 90 minutos Carlos Soler y Paulista?

Los dos son casos diferentes, Gabi en este tiempo ha hecho un gran esfuerzo por tratarse, ha puesto mucho de su parte, se ha hecho una muy buena recuperación y ya ha estado entrenando toda la semana. Lo de Carlos es más reciente, es una molestia más cerca del partido, hoy ha entrenado, tiene alguna molestias y riesgos no vamos a correr, pero hasta ahí puedo decir, tampoco quiero dar más pistas. Kevin está entrenando esta semana con normalidad.

¿Qué alternativas tiene a Soler?

Alternativas son los jugadores que tenemos. La pareja más utilizada ha sido Carlos y Uros y han ido entrando en rotación Esquedo, Koba y Wass que es un jugador que lo hemos utilizado en banda drecha y en el lateral. No quiero ser más preciso de si Carlos va estar de inicio o no, puede estar disponible y llevamos todas esas opciones por si no fuera posible contar con él para elegir otro jugador.

¿Qué evolución está viendo en Correia?

Creo que está teniendo una evolución similar a la mayoría de jugadores de la plantilla con esa experiencia que van cogiendo todos que con trabajo y con esa seguridad les hace rendir mejor. Estuvo un tiempo sin participar, ahora ha vuelto a jugar bastantes partidos seguidos sin rotación, porque pensamos que lo puede hacer por su estado físico. Le veo que está cogiendo esa confianza, esa seguridad y ese poso que va dando el trabajo y la experiencia y estoy contento con su rendimiento.