Javi Gracia prueba a Carlos Soler en un teórico once titular

Carlos Soler, celebra un gol junto a Maxi Gómez. F. C.

El tobillo izquierdo de Carlos Soler ha respondido y la presencia del centrocampista del Valencia CF en el partido del jueves contra Osasuna está garantizada. El jugador ha probado este miércoles como tenía previsto con buenas sensaciones y ha ensayado en el teórico once titular de Javi Gracia. En la prueba de este miércoles, previo al partido, Soler ha formado parte del teórico once titular: Jaume, Correia, Gabriel, Diakhaby, Gayà, Wass, Soler, Racic, Cheryshev, Kang In y Maxi Gómez.

Carlos se incorporó este miércoles a los entrenamientos con el grupo, saltó al césped con las botas y cumplió su voluntad de hacer todo lo posible por jugar. El jugador ha completado la sesión y ha dado el OK a Gracia para jugar. Soler llegó el martes a la ciudad deportiva con dolor en el tobillo y entrenó al margen en el gimnasio con la ayuda de un fisio. La esperanza del jugador era que la inflamación y el dolor disminuyera, como así ha sucedido.

Javi Gracia esperaba con los brazos abiertos al jugador consciente de su influencia en el juego del equipo (7 goles y 5 asistencias). El técnico estaba dispuesto a esperar al 8' hasta el final, pero el navarro también tenía claro que el equipo no podía permitirse el lujo de arriesgar y perder a Carlos para el resto de semanas. Perder a Soler un partido era un problema. Perderlo más tiempo hubiera sido un drama teniendo en cuenta que el club sigue sin reforzar el centro del campo en el mercado de invierno.

Carlos sufrió una torcedura en el entrenamiento del lunes que le obligó a retirarse del campo y encendió las alarmas en Paterna. El jugador, que no entrenó el martes, se ha sometido a una batería de pruebas médicas los últimos dos días que han descartado una lesión de gravedad. No hay afectación del hueso ni del ligamento.