Piccini está muy cerca y pendientes de Edson Álvarez

Un día más de enero y un día menos para que se cierre el mercado de fichajes de invierno. Y esta vez el Valencia CF sí tiene una operación para poder cerrar. Se trata Cristiano Piccini. El italiano está muy cerca de regresar al conjunto de Mestalla después de que la cesión en la Atalanta no le haya ido bien y convertirse por tanto en el primer 'fichaje' del mercado de invierno del Valencia CF.

Piccini apenas ha jugado en el conjunto italiano, de hecho ha participado solo en un partido de Liga y en el jugó solo 59 minutos y la voluntad de Piccini de regresar al Valencia CF puede ser clave en que finalmente se termine cerrando en los próximos días, incluso entre jueves y viernes, la operación. Paralelamente, el Valencia CF sigue trabajando en la que es la verdadera prioridad para reforzar en el mercado de invierno, que es un centrocampista, si bien ahí no el conjunto de Mestalla no tiene nada adelantado. Quiere fichar, llama a diferentes puertas o clubes preguntando por la situación de determinados futbolistas, insiste con otros nombres de los que ya ha recibido un NO por respuesta. Es lo que viene informando este periódico en las últimas semanas y es lo que ha confirmado en rueda de prensa Javi Gracia.

A la pregunta clara de si tiene novedades respecto al mercado de fichajes, esta fue su respuesta: «Estoy en la misma situación que estaba la semana pasada, no tengo noticia de ningún avance con ningún jugador, estoy centrado en lo nuestro que bastantes partidos tenemos y no tenemos tiempo para preparar los partidos, estoy centrado en eso». Y otra pregunta directa: ¿Se ha reunido con Anil? ¿Qué contacto tiene con el presidente? «El contacto que he tenido es hace tres días, vino a una parte del entrenamiento y en una reunión con el anteayer en la que me comunicó que el club estaba trabajando, pero nada diferente a lo hablado anteriormente, sigue trabajando en incorporar a algún jugador que refuerce al equipo. Se sigue trabajando, mi opinión sigue siendo la misma, que creo que tienen interés en reforzar el equipo y yo mientras tanto sigo centrado en mi trabajo. Yo creo que siguen trabajando porque me lo han dicho y que hay ese interés, no lo digo con ninguna connotación de escepticismo. Solo transmito el contenido de la reunión».

Y dice la verdad Javi Gracia. Se limita a decir que ellos, el club, Meriton, Lim y Murthy, están intentando fichar y que se ha reunido con el presidente. Lo último es que el Valencia ha vuelto a preguntar al Atlético de Madrid por el uruguayo Lucas Torreira y la respuesta ha sido de nuevo negativa. Es más si sale del Atlético, será a un equipo de otra liga y es el Inter de Milán quien lleva la ventaja en ese sentido. La llegada de Torreira puede darse por descartada por ello el club sigue trabajando en busca de otros futbolistas que en estos días finales de mercado puedan encajar en sus posibilidades económicas, que son básicamente futbolistas cedidos si ninguna obligación de ficharlo en propiedad en el futuro. La intención del Valencia es pagar solo la ficha del futbolista y como mucho una pequeña cantidad por la cesión hasta final de temporada.

En estas condiciones es complicado fichar y sobre todo, el Valencia CF se obliga a sí mismo a llegar a los días finales de mercado esperando a que los clubes bajen sus pretensiones o que los futbolistas puedan ejercer más presión para salir, por ello, no está previsto que esta semana haya novedades. En este momento sobre la mesa hay futbolistas como el mexicano del Ajax de Amsterdam, Edson Álvarez. Ahora mismo el Valencia CF está apurando sus opciones por este jugador, que puede actuar también como defensa central. El jugador está dispuesto a salir del Ajax porque tiene pocas oportunidades y quiere jugar y la opción de recalar en el conjunto valencianista le encaja a la perfección. No se puede hablar de que haya acuerdo con el futbolista pero no habría problema con él. La dificultad que tiene la operación que está trabajando el conjunto de Mestalla en estos momentos está en el acuerdo con el Ajax. La primera propuesta que el Valencia hizo hace semanas fue solo de una cesión pagando únicamente la ficha del jugador, y el conjunto holandés la rechazó. Ahora una vez el Valencia ha descartado fichar un cental, un central y un centrocampista, y ha puesto el foco en el mediocampo, puede destinar más dinero a la operación y pagar algo al Ajax por la cesión. Aún así, la operación sigue siendo complicada. Edson Álvarez tiene 23 años, mide 1,87 y no tiene pasaporte comunitario pero tras la nacionalización de Paulista, el Valencia CF tiene una ficha libre.