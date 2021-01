Despegar y no volver a mirar atrás

La etiqueta de final se queda corta. El Valencia CF- Osasuna de esta tarde es el partido que da sentido a todo lo bueno que ha rodeado al equipo en los últimos diez días. De nada servirá el impulso de Pucela y la Copa del Rey si el Valencia no es capaz de ganar a Osasuna en Mestalla. Javi Gracia y los jugadores son conscientes de la necesidad de sumar los tres puntos por todo lo que supondría para el equipo a nivel deportivo y anímico. Ahora más que nunca no pueden dar un paso atrás que alimentaría de nuevo las dudas y los fantasmas del descenso. Las tres victorias consecutivas contra Yeclano, Valladolid y Alcorcón han reforzado al grupo, el vestuario vuelve a sonreír, la buena dinámica ha aumentado los niveles de confianza y por primera vez en mucho tiempo el equipo se siente fuerte y seguro de sí mismo. Saben que hoy no se puede fallar. El equipo siempre compitió. La actitud de los jugadores no admite dudas. Pero algo ha cambiado. Lo que hace dos semanas eran caras de temor y preocupación contra el Cádiz por una situación límite asfixiante, ahora se ha convertido en convicción y convencimiento. Se ha perdido el miedo. El equipo tiene ganas de dar continuidad a todo lo bueno que ha hecho en los últimos días por ellos, por el cuerpo técnico, por la afición, por sus familiares, 'matan' por confirmar esa reacción, abrir distancia con los puestos de descenso y empezar a mirar arriba con la tranquilidad de saber que este equipo joven y comprometido va a ir a más. Es el estado anímico optimista de un Valencia que hoy más que nunca necesita despegar para nunca más mirar atrás. Cualquier otra cosa será volver a la película de terror que era la temporada. Por suerte, eso no pasa por la cabeza de nadie. Apenas había acabado el partido de Las Rozas y Manu Vallejo ya estaba hablando de «final». Los jugadores están mentalizados de la trascedencia de un partido que medirá el presente del Valencia y marcará el futuro.

También Javi Gracia. «Estamos responsabilizados por cada punto que hay en juego y no me extraña que los jugadores hablen de finales porque saben de la importancia del partido. El momento actual te dice que en estos momentos los jugadores se sienten con la confianza que dan los resultados, están con esa seguridad y optimismo que en otros momentos no lo tienes, son dinámicas que tenemos que aprovechar y estirar lo máximo posible».

Este Valencia-Osasuna no se puede dejar escapar. Y si alguien lo sabe dentro de la entidad de Mestalla ese es Ricardo Arias. El embajador marcó el camino en la entrevista a SUPER: «Es primordial. Es el partido más importante porque si no eres capaz de vencer todo lo demás no va a servir de nada. Hay que ratificar con una victoria todo lo bueno que has hecho. Conseguir no hemos conseguido nada porque estamos al borde del peligro, pero si este grupo no se rompe el equipo va a dar que hablar». El Alavés perdió, Huesca y el Elche no pasaron del empate, Osasuna está abajo. Es la hora de marcar las diferencias. Es la hora de ganar en Mestalla.