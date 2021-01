"Espero que se refuerce el equipo como está previsto"

Cuestionado por la llegada de Piccini, el técnico prefiere esperar a hacer valoraciones sobre fichajes al término del mercado. Estas fueron sus declaraciones tras el empate del Valencia CF frente a Osasuna:

¿Da como bueno el empate por cómo ha acabado el partido? ¿Es un paso atrás?

Es un resultado difícil de valorar porque ha habido momentos en los que con tener el dominio territorial y la posesión no era suficiente porque no hemos tenido el control del juego, en la primera parte hemos jugado en campo contrario y la situación del gol ha venido por una contra y no generábamos ocasiones claras. Con el paso de los minutos ellos han tenido algunas ocasiones claras, como la del palo, que creo que era fuera de juego desde mi posición, y nosotros también sobre todo al final, fue un partido que pudo decantarse a nuestro favor también, pero seguimos sumando, es cierto que no era lo que queríamos, queríamos seguir con esa buena dinámica. Poco se puede decir que de un rival que, como ya sabíamos, le ha metido mucha intensidad, nos han rematado bastante, nos han ganado bastantes disputas, bastantes segundas jugadas y con tener el balón no ha sido suficiente.

Hemos visto a un equipo sin recursos y apático en ataque.

Respeto tu opinión, pero sí creo que el partido de hoy requería de esa posesión, que en ciertos momentos parecía que salíamos con más fluidez, pero en los metros finales hay que estar preciso y ser muy constante, hay que hacer desmarques de ruptura, dar opciones en espacios reducidos y ante las pérdidas hay que ser un equipo que reaccione rápido y bien.... en ciertos momentos lo hemos hecho, pero no hemos sido todo lo constantes que deberíamos y es cierto que en los metros finales no hemos estado contantes. Con ese dominio deberíamos haber sido más agresivos en los últimos metros.

¿Cómo valora la primera vuelta?

Ha sido una primera vuelta insuficiente y pobre y cualquiera de esos calificativos corresponde con la realidad y más que buscar y mirar en el pasado las causas de todo esto, prefiero centrarme en el presente e ir mejorando cada día y que la segunda vuelta, desde el primer partido el domingo, sea mejor.

¿Cómo se ha quedado el grupo anímicamente?

No es la recompensa que nosotros esperábamos pero es cierto que seguimos sumando, aunque es insuficiente, pero seguimos sumando y tratando de mejorar. En el día de hoy siendo un poco autocrítico nos ha faltado ese saber jugar mejor en campo contrario, finalizar mejor, ser más agresivos ante las pérdidas, reaccionar mejor, ganar las disputas, una seria de cosas que ya sabíamos que había que ponerse al nivel de Osasuna si no queríamos sufrir.

¿Cómo se quedaría si solo viene Piccini?

Prefiero esperar para hacer valoraciones cuando se cierre el mercado como ya hice en la anterior ventana, espero que el trabajo del club dé sus resultados y que podamos reforzar el equipo como está previsto.

¿Por qué el cambio de Kang In?

Hemos hecho los cambios porque tratamos de buscar más profundidad por banda derecha y tener presencia en el área que no hemos tenido y esa era la intención: tener un segundo delantero más cerca del área con Kevin.