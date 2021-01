"Hay que olvidar la primera vuelta y empezar de cero"

Gabriel Paulista se muestra confiado de cara a la segunda parte del campeonato. El central hispanobrasileño habló para los medios al término del Valencia - Osasuna.

¿El Valencia ha reaccionado demasiado tarde?

Creo que empezamos el partido con mucha intensidad, con posesión de balón, hicimos un gran inicio de partido, pero faltó precisión en algún centro lateral, tuvimos una ocasión con Wass que intentó controlar y se le escapó un poco, empezamos bien, pero a veces nos falta un poco de experiencia, pitan fuera de juego, nos podíamos poner delante del balón, pero nos pilla de sorpresa y nos meten el gol y esto nos sirve para aprender y el próximo partido mejorar.

Al equipo le falta experiencia, pero también le falta crear ocasiones. ¿El equipo no genera demasiado poco?

Falta un poco de precisión en los pases, no solo hay que echar la culpa a los delanteros, que a veces el balón no llega, todos somos culpables, hay que mejorar mucho en todo en líneas generales, hay que llevar al próximo partido lo que hicimos de bueno y olvidar lo malo.

¿Qué adjetivo le pones a la primera vuelta?

Para lo que es el club, el Valencia, la historia, la afición increíble que tiene... ha sido una primera vuelta muy mala, tenemos que olvidar todo esto y empezar de cero, porque hay muchas cosas que mejorar y seguramente vamos a trabajar mejor y volver a ganar porque estábamos en una buena racha contando la Copa y ahora hay que cambiar todo esto y volver mucho mejor.