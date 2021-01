Piccini llega este sábado

Compromiso es lo que va a necesitar Javi Gracia por parte de su plantilla para que el equipo no se meta en los puestos de descenso a segunda división, pero también fichajes. De momento hoy llega a la ciudad de València Cristiano Piccini para ponerse de nuevo a las órdenes del entrenador navarro. El italiano llega con ilusión y con un compromiso a prueba de bomba, porque ha puesto mucho de su parte para que se concrete la operación. Es sí, no es lo que pidió Gracia.

Su discurso no es tan vehemente como hace unas semanas o unos meses, y sobre todo no es tan agresivo, como el del pasado verano. Tal vez porque ya ha asumido que su presión pública no tiene efecto. El entrenador del Valencia CF ya sabe de boca del presidente del club, Anil Murthy, que el italiano Cristiano Piccini regresará al conjunto de Mestalla en este mercado de invierno, pero está a la expectativa. «Prefiero esperar para hacer valoraciones cuando se cierre el mercado como ya hice en la anterior ventana, espero que el trabajo del club dé sus resultados y que podamos reforzar el equipo como está previsto», dijo en la rueda de prensa del pasado jueves tras el empate en Mestalla ante Osasuna. Son palabras a tener en cuenta, porque según ha podido saber este periódico, las pronunció después de que el club le informara del inminente fichaje de Piccini, es decir, el presidente le comunica el fichaje del italiano y se mantiene después: «espero que podamos reforzar el equipo como estaba previsto».

¿Y qué estaba previsto? Un lateral derecho como primera opción no. Ni como segunda. Lo que espera que llegue Javi Gracia es un refuerzo para el centro del campo que es lo último a lo que se comprometió Anil Murthy con él en la reunión que mantuvieron en la ciudad deportiva el pasado lunes 18 de enero después de la victoria ante el Alcorcón en Copa del Rey. Gracia ya dijo en verano que se sintió engañado por Anil Murthy respecto a la planificación de la temporada, y de momento, camino va de que suceda lo mismo. A sábado 23 de enero, el único fichaje que ha logrado hacer el presidente es el regreso de Piccini tras acordar con la Atalanta que se rompa la cesión del italiano sin que el club de Mestalla tenga que pagar penalización alguna. Porque Piccini salió el pasado verano del Valencia CF a la Atalanta cedido por una temporada. El regreso del lateral derecho permite a Gracia disponer de Daniel Wass para el centro del campo porque tendrá dos laterales derechos, Piccini y Correia, pero espera más porque el presidente le prometió más. Concretamente dos fichajes. Se conforma con un centrocampista.