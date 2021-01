Javi Gracia valora el regreso de Piccini

Javi Gracia ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna a poco más de 24 horas del partido frente al Atlético de Madrid con el que el Valencia CF comenzará la segunda vuelta de la Liga 2020/21. El entrenador navarro ha plasmado las dificultades que tiene el equipo en el centro del campo para el encuentro de este domingo. Aparte de la sanción de Daniel Wass, "tanto Carlos Soler como Uros Racic arrastran molestias físicas". Desde su llegada, la posición de mediocentro ha estado entre las peticiones de Gracia a la secretaría técnica del club.

Este sábado el Valencia CF ha comunicado el regreso a la disciplina del equipo del lateral Cristiano Piccini, con el que la Atalanta no ha querido contar para la segunda vuelta de la temporada. El técnico valora al internacional italiano como "un gran profesional" y añade que está "a la espera de ver en qué condiciones físicas viene para comprobar la medida en la que puede ayudar al equipo" a salir de la parte baja de la clasificación. No obstante, el entrenador no pierde la esperanza de que lleguen más refuerzos. Ese es el mensaje que le transmiten los mandos del club en València.

Respecto al partido, Gracia apuesta por mantener la solidez defensiva del choque de la primera vuelta frente al Atlético, aunque ofreciendo un plus en ataque "para poder ganar".

Esta es la rueda de prensa completa del entrenador del Valencia de este sábado 23 de enero.



-Valoración de la vuelta de Cristiano Piccini

Sobre Cristiano, lo conocemos, ya tuve la oportunidad de trabajar con él en pretemporada y es un gran profesional. Estoy a la espera de ver en qué condiciones físicas viene y veremos en qué medida puede ayudar, más o menos, a un equipo que en su posición no estamos sobrados de efectivos

-¿Piensa que el regreso del italiano puede ser un parapeto del club para no hacer más fichajes?

No sé, estamos en pleno mercado, confío en que vengan refuerzos

-¿Cómo ha evolucionado Carlos Soler de sus molestias? El otro día tuvo que forzar durante 90 minutos.

Está en situación parecida, sigue arrastrando molestias. No sé cuánto tiempo las tendrá que soportar. La actitud a ayudar y a estar disponible hace que todo sea más fácil. Hay algunos jugadores, no solo él, que arrastran molestias. Estamos en una situación de muchos partidos y poca recuperación que no ayuda a recuperar. El dolor es soportable, lo hace soportable la actitud de Carlos como del resto. Creo que va a estar disponible para los próximos partidos

-¿Era Piccini el jugador que necesitaba para esa demarcación o usted tenía otras?

Ya transmití hace tiempo las necesidades. El club actúa, decide y ha creído oportuno la vuelta de un cedido a principio de temporada. Es una posición en la que no estamos muy sobrados, toda ayuda siempre será bienvenida

-Parece que el sorteo de Copa ha dado un golpe duro con el Sevilla. El equipo va justo de efectivos, los resultados no son buenos y encima toca jugar en el Pizjuán...

Es un rival realmente exigente. El hecho de jugar a domicilio lo hace más aún. Me hubiera gustado jugar en casa, no ha sido así, y una vez que sale rival solo vemos las opciones que queremos tener de continuar en el torneo. Vemos abierta la eliminatoria y con esa intención vamos a pelearla

-¿Las dificultades en el centro del campo abren las puertas de la titularidad a Koba?

No voy a anticipar el once, pero creo que Koba siempre ha sido opción, al igual que Esquerdo, ambos han jugado minutos en la Liga, han sido titulares en la Copa, y Vicente en Liga también... son opciones desde que están en la plantilla. No tenemos muchos jugadores en esas posiciones y tanto Carlos como Uros pasan por molestias físicas actualmente, además Dani (Wass) está sancionado, así que se abren más esas opciones, bien de inicio o después. Contamos con ellos y confiamos en ellos plenamente

-¿Está contento con la renovación de Paulista, al menos, porque no se lo vayan a vender en un tiempo?

Más allá de posibles ventas o no, eso lo dejamos al margen, voy a valorar muy positivamente esa renovación porque el jugador está contento por ello, así nos lo ha manifestado a todos. Es un motivo de alegría que un jugador de su calidad humana y profesional siga mucho tiempo en el club. Entiendo que el club ve que es un futbolista muy válido para mucho tiempo. Creo que han llegado a un acuerdo rápido, Gabriel es un gran valor para el club y estoy contento por los dos lados

-¿Aparte de Piccini, por todos los antecedentes que ha vivido en este tema, cree de verdad que llegarán más refuerzos?

Lo que yo crea es relativo. Lo importante es que el club trabaja en ello y me transite que van a traer refuerzos, y eso es lo que pienso que puede suceder, lo demás no es lo más importante. Con fichajes o sin fichajes, tenemos muchos partidos por jugar y por ganar, y es en eso en lo que más preocupado estoy en estos momentos

-El partido de la primera vuelta contra el Atlético está muy reciente, ¿puede, por lo tanto, servir como una buena referencia?

Sí, de referencia siempre nos sirve, a pesar de que puede haber variaciones en los onces, algún lesionado en ambos equipos, sancionados... Al final, sí nos sirve para saber la dificultad que entraña. El Atlético solo ha concedido una derrota, sus números son extraordinarios, 44 puntos en 17 partidos jugados con solo una derrota... Aparte de los números, está compitiendo a un nivel altísimo, tiene esos partidos que gana en los últimos minutos, cuando les hace falta, y eso es sinónimo del empuje y la ambición que tienen. Nos enfrentamos a un rival difícil. En Mestalla caímos con un gol en propia puerta. No tuvimos apenas opciones de ataque, pero el trabajo defensivo nos mantuvo durante muchos minutos en el partido. Ahora hay que tenerlo presente en cuanto a esa exigencia defensiva, y en cuanto a ser ambiciosos en ataque para tener opciones de ganar.