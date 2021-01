Las explicaciones de Javi Gracia a la derrota

Javi Gracia ha analizado la derrota de su equipo frente al Atlético. El entrenador no quiso señalar a nadie por los "pequeños errores" en los goles encajados y se ha resignado con el resultado porque "no es el mejor sitio para recuperar puntos perdidos"

Mucha diferencia entra las dos partes y mucha diferencia entre una plantilla y la otra.

"Empezar el partido como lo hemos hecho poniéndonos por delante del marcador nos ha dado ese respaldo anímico para competir al nivel que lo hemos hecho, hemos hecho un gol, hemos tenido ocasiones, hemos controlado al rival, pero en la segunda parte, conforme se han abierto los espacios más hemos sufrido, el segundo gol nos ha hecho mucho daño, a partir de ahí hemos intentado seguir presionando pero aparecían los espacios y el rival se sentía cómodo y nos ha sido difícil, el equipo lo ha intentado hasta el final y nos vamos con la pena de habernos puesto por delante en un campo complicado y no sacar algo positivo de aquí, sabiendo que igual no es el mejor sitio para recuperar puntos perdidos en otros compromisos, pero el equipo lo ha intentado de verdad"

¿Ha echado de menos contundecnia y agresividad?

"Los goles siempre vienen por desajustes, por pequeños errores, pero creo que sin querer señalar a nadie ni decir que ha sido falta de contundencia, creo que son cosas mejorables, pero creo que en el segundo gol es más virtud del remate final con tan poco ángulo y el balón ajustado a la cepa del palo, creo que también es virtud del rival y poco más"

¿Si no es falta de contundencia me gustaría saber que es? 29 goles encajados son muchos.

"Es un poco todo, con experiencia se pueden manejar mejor las situaciones y si en el primer gol hubiéramos depejado antes de que anticipe el rival, lógicamente habríamos despejado ese balón, es mejorable, los goles vienen por falta de contundencia, otras por mala colocación, por errores puntuales, pero también quiero decir que los goles del rival han sido mérito del rival por la calidad de los jugadores que tiene"

Conforme llega al equipo al mes de enero. ¿Le da a la plantilla para ir con todo a la Copa?

"No estamos es una situación para decir 'me centro en esto o en lo otro'. Creo que cada partido tiene que ser un motivo para mejorar, dar nuestra mejor versión y tratar de que, con la frecuencia de partidos que hay, ir dosificando y alternando jugadores, pero sin hacer esa diferencia entre unidades porque creo que somos un equipo. Ahora tenemos la Copa y claro que vamos con toda la ilusión de continuar en esa Copa. Nos va a dar y nos tiene que dar con los once de inico más lo que entren durante el partido para competir y dar nuestra mejor versión, no podemos desaprovechar ni tan solo una ocasión de poder dar nuestra mejor versión y mejorar"