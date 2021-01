Simeone vive feliz entre la abundancia de mediocentros

Nombres propios como los de Luis Suárez y Joao Félix, sobre todo el del mediapunta portugués, acapararon la rueda de prensa previa al partido de esta noche de Diego Pablo Simeone. No obstante, el entrenador del Atlético de Madrid terminó la misma respondiendo a una pregunta sobre el encuentro contra el Valencia CF. Para el argentino, pese a que el equipo ha sumado 11 de sus 20 puntos en casa, el equipo de Gracia es más peligroso lejos de Mestalla.

«Vamos a enfrentarnos a un equipo que fuera de casa se siente, por los números, mejor que en Mestalla. Aprovecha muy bien los contragolpes. Hizo un buen partido en Valladolid, donde su velocidad y la recuperación en la pelota le permitieron sentirse más cómodo con espacios. Nos imaginamos un partido con este escenario», advirtió.





Muy distinto a la escasez en el Valencia CF

A diferencia de Javi Gracia en el Valencia, Simeone puede hablar de abundancia en las posiciones del centro del campo. Koke, Saúl, Marcos Llorente, Torreira, por el que preguntó el club blanquinegro sin que lo dejasen salir, Kondogbia o el mexicano Héctor Hererra, que está recuperado y «disponible» para recibir esta noche, a partir de las 21:00, a los blanquinegros. «Hay una competencia muy buena, sana y linda para muchos futbolistas en los tres lugares que ocupamos últimamente en el medio y eso le viene bien al equipo, que haya una competencia para que salga beneficiado», dijo el entrenador. Sobre las tres suplencias del luso Joao Félix, el 'Cholo' apuntó: «Los futbolistas tienen momentos. Y los hay buenos, muy buenos, extraordinarios y regulares o irregulares. Buscamos siempre aprovechar los mejores momentos».





La racha de Luis Suárez

Luis Suárez ha marcado 11 goles en 14 jornadas de Liga, siendo sustento importante del claro liderato del Atlético. Simeone alabó el «hambre» de demostrar que está «vigente» del delantero uruguayo.

Por otro lado, Kondogbia, ex del Valencia, se ha quedado sin los minutos de la Copa tras la debacle con el Cornellà. El jueves jugó un minuto en Eibar y en los tres anteriores duelos ni entró al campo. Al centroafricano, que todavía no ha sido titular en Liga, Simeone lo ve «con ganas» de jugar contra sus ex. Además, el 'Cholo' recupera a Koke tras cumplir un partido de sanción en Eibar, y Herrera está disponible tras más de un mes lesionado. Mario Hermoso es duda, ya que el ex del Espanyol solo ha completado un entrenamiento tras recuperarse de sus dolencias.