Betis y Mónaco, tras el fichaje de Kang In

Kang In sigue sin explotar. El talentoso centrocampista surcoreano está cerca de cumplir 20 años y tiene toda una carrera profesional por delante, pero no parece dispuesto a ser paciente mucho más tiempo. Con contrato hasta el 30 de junio de 2022, está claro que la entidad de Mestalla tiene la sartén por el mango. Pero, ojo, que en un año sería libre de negociar con cualquier otro equipo para marcharse gratis.

Tal y como publicó este diario el pasado 8 de enero, el Valencia CF se estaba planteando la opción de cederlo en busca de minutos y un protagonismo del que actualmente no dispone. A su vez, tampoco se descarta la opción de venderlo, pero tampoco mantenerlo en la plantilla lo que resta de temporada para intentar involucrarlo en el proyecto definitivamente. Javi Gracia es consciente de las cualidades del internacional asiático, haciéndole participar en 15 encuentros en lo que llevamos de temporada. Un gol copero y tres asistencias ligueras es su bagaje en los 715 minutos disputados, el curso en el que más ha participado desde su salto al primer equipo en la campaña 18/19. Pero Kang In quiere más.

El Valencia CF sabe las opciones que tiene su canterano. En el club son conscientes de que el Real Betis y el Mónaco son dos de los equipos que más interés tienen en hacerse con sus servicios, pero también que no pueden asumir un traspaso decente. El potencial de Kang In es enorme, pero hasta la fecha ha demostrado menos de lo que hizo Ferran Torres, por lo que es de esperar que ningún club pueda llegar, ni de cerca, a una cifra similar. Es más, hay equipos que están dispuestos a esperar a junio de 2022 para llevárselo gratis.



Kang In, de más a menos

Desde el club se apuesta más por él que desde el vestuario. En este sentido, Javi Gracia comenzó la temporada dándole la titularidad, pero poco a poco fue quedándose como una alternativa de banquillo y cierta rotación en el once inicial. El técnico navarro prefiere contar con hombres más rápidos y de transición veloz, como es el caso de Manu Vallejo, Yunus o Cheryshev. Kang In es otro tipo de jugador, alguien que necesita tener más la pelota y se toma su tiempo para asistir a sus compañeros. De su clase y potencial nadie duda, pero lo cierto es que no ha terminado de aprovechar las oportunidades.

Una cesión este mismo mercado podría ser una solución para el surcoreano, pero el tiempo corre en contra de dicha opción y es que, a estas alturas, parece complicado que el Valencia CF tuviera capacidad de sustituirle por otro jugador. Si Betis, Mónaco o cualquier otro club le quieren, ya saben, tendrán que rascarse el bolsillo o convencerle y esperar pacientemente un año y medio en el que podrían pasar muchas cosas.