Esto cuenta Superdeporte TV sobre Lucas Torreira y el Valencia CF

No tiene buena pinta el mercado de fichajes del Valencia CF. Son varios los frentes que tuvo abiertos el club tanto en verano como este mes de enero, pero hasta el momento no han sido capaces de convencer a ningún club para que acepte la propuesta valencianista.

Javi Gracia pidió refuerzos por activa y por pasiva después de que vendieran a medio equipo en verano y no ficharan a ningún jugador, más allá de recuperar a Racic de la cesión. Las carencias son evidentes y una plantilla tan joven y corta necesita de llegadas. Por el momento, Piccini es el único que regresa tras no triunfar en la Atalanta, pero siguen faltando las piezas prometidas a Gracia. En este sentido, cuenta Carlos Bosch en Superdeporte TV que el Valencia no tiene un fichaje a la vista más allá de la insistencia en Lucas Torreira€ por el que ha recibido más de una negativa hasta el momento. Quedan varios días para el cierre del mercado, pero la falta de planificación de Anil Murthy y Meriton es evidente.

No te pierdas, todos los lunes a las 15:30 horas, Superdeporte TV en Levante TV.