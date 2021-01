El Valencia: a la desesperada

Siete días faltan para que se cierre el mercado de fichajes de invierno. El próximo lunes día uno de febrero será el último día para poder hacer incorporaciones en la liga española ya que el plazo quedará cerrado cuando sean las doce de la noche, es decir, ya martes día dos de febrero.

Y mientras pasan los días el Valencia CF sigue sin cerrar un fichaje, concretamente un centrocampista, que es la prioridad en estos momentos. Se puede decir que en lo que a la entidad de Mestalla se refiere no hay fichaje a la vista. Hay contactos con diferentes centrocampistas pero no negociación avanzada para poder cerrar una operación en los próximos días.

De hecho, tal y como ha podido saber este periódico, el pasado domingo desde el Valencia CF se hizo una nueva intentona para tratar de convencer a Lucas Torreira de que cambie de aires y fiche por la entidad blanquinegra. Conviene recordar que el conjunto de Mestalla jugó en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, equipo en el que juega Torreira. [Betis y Mónaco, tras el fichaje de Kang In]

Esto abre un panorama nuevo que concede cierto margen de optimismo al Valencia CF aunque no esconde una realidad aplastante: no hay un plan. Y no puede haberlo con las drásticas medidas económicas impuestas por Peter Lim, el máximo accionista del Valencia CF. El club de Mestalla lo vuelve a intentar con un futbolista por el que el Atlético ya le ha dado varias negativas y se planta en la última semana de mercado con la caña preparada para ver qué puede pescar. Su intención es que Torreira pueda convencer y presionar desde dentro del Atlético de Madrid para que Simeone acepte dejarle marchar. Hay que tener en cuenta que el centrocampista uruguayo está cedido por el Arsenal en el equipo colchonero, y eso le permite más margen de maniobra a la hora de romper su contrato. De momento, ante el Valencia CF apenas jugó unos minutos ya que entró en el 85 con el partido sentenciado, y antes, en el 75, fue el ex valencianista Kondogbia quien el segundo cambio de Simeone. El Valencia CF espera que lo que hasta ahora ha sido una negativa rotunda del Atlético, se convierta en posibilidad por voluntad expresa del centrocampista uruguayo. Esa es su baza. Intenta convencer a Torreira para que Torreira convenza a Simeone.

Piccini y algo más De por medio, ha llegado el lateral derecho Cristiano Piccini, pero difícilmente se puede considerar un fichaje, por más que la actitud del italiano es digna de ser aplaudida. Si está a las órdenes de Javi Gracia es fundamentalmente por su empeño, y llega con el ánimo de «ayudar al equipo», tal y como destacó él el pasado sábado después de pasar el reconocimiento médico. Y la mejor manera de definir al compromiso de Piccini con el equipo y el Valencia CF, es que si se hubiese quedado en la Atalanta, habría ganado más dinero del que ganará regresando a València.

Queda claro que del compromiso de Piccini poco se puede dudar, pero no se puede decir lo mismo del presidente Anil Murthy y el máximo accionista Peter Lim. Por ello, Javi Gracia ya ha dicho dos veces en público que espera que se refuerce el equipo tal y como estaba previsto y que la llegada de Piccini no sea la única. De momento parece complicado que ese futbolista pueda ser el mexicano Edson Álvarez, del Ajax de Ámsterdam y aparece el nombre de Marvelous Nakamba, jugador nacido en Zimbabue que juega en el Aston Villa de la Premier League.