"Nuestra plantilla es esta, con chicos algunos de ellos muy jóvenes". Así de claro tuvo Javi Gracia tras la dura derrota del Valencia CF frente al Sevilla FC en Copa del Rey. Estas fueron sus palabras al término del partido:

¿Ha vivido ridículo más grande de su carrera en primera división?

Ha sido un partido muy duro, hemos perdido la eliminatoria muy pronto, hemos encajado tres goles de manera temprana y desde luego ha condicionado mucho el desarrollo del partido, a pesar de ello creo que el equipo ha seguido trabajando con intensiad, porque de no hacerlo podía haber sido un resultado todavía más abultado, se ha intentado, pero con poca llegada, con poca presencia en área, poca finalización y siendo el rival muy superior, la verdad.

Viendo la alineación que ha presentado. ¿Qué mensaje envió con ese once? ¿Qué ha sentido en el partido?

Ha sido una alineación similar a otras alineaciones de anteriores compromisos coperos en las que sí que es cierto que hemos tenido que rotar, en algunas ocasiones porque teníamos lesiones, por molestias y porque tenemos que cuidar a los jugadores debido a que tenemos un importante partido el sábado. Las sensaciones desde luego no han sido buenas y no nos sentimos bien, pero tenemos que saber que la plantilla que tenemos es para aprovecharla y para tener que disponer de ella cuando tienes tres partidos en tan poco tiempo y tratar de ofrecer la mejor de nuestras caras, pero en el día de hoy no ha sido así.

¿Por qué no dice las cosas claras? ¿No da la plantilla para más? ¿Al Valencia solo le da para tirar la Copa?

No considero que hayamos tirado nada, está claro que el partido no ha sido bueno, el rival ha sido muy superior pero desde luego que antes del partido cualquier decisión que tomara tenía esa visión de si se elegía más un once de continuidad en la liga se iba a calificar de irresponsabilidad teniendo un partido en tan poco tiempo, todas esa situaciones las tenemos que manejar, hay varios jugadores que se han quedado en València con molestias y era mejor prescindir de ellos y tenemos jugadores que arrastran muchos minutos y hay que pensar en ellos. Con eso, la elección de jugadores igual que en los anteriores compromisos de Copa no han sido alineaciones para tirar la competición. Es nuestra plantilla, es la que disponemos y con la que tenemos que competir lo mejor posible y hoy sabemos que no ha sido un buen partido.

¿Qué mensaje manda a la afición? La gente cree que se ha tirado la Copa.

La ilusión en la Copa yo la he tenido y la tenía en el día de hoy, pero al igual que esa ilusión paralelamente hay una responsabilidad con los jugadores que tenemos y no es posible que haya, con esta continuidad de partidos, tanto jugador que repita y tenemos que disponer de todos los jugadores. Nuestra plantilla es esta, con chicos algunos de ellos muy jóvenes, y no hay otra manera de aprender que compitiendo y pasando por estos momentos que esperemos que a corto plazo y estoy seguro que a medio largo plazo dará resultados. En este momento mandar un mensaje de compromiso, trabajo, ilusión y esperanza en que las cosas en Liga que es la competición que tenemos van a mejorar.