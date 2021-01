Hay caso Guedes

La sonrojante derrota del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán cerró las puertas al equipo en la Copa del Rey y a la vez abrió el 'caso Guedes'. El día comenzó con una bomba en la lista de convocados de Javi Gracia para este compromiso a cara o cruz. A pesar de las bajas, la expedición blanquinegra voló a Sevilla ayer a mediodía con la ausencia de Gonçalo Guedes. El portugués no entró en la convocatoria como el resto de jugadores disponibles de la plantilla y no participó en el partido contra el Sevilla. Según fuentes del club, Javi Gracia descartó al futbolista por una decisión técnica dejando claro que no existió ningún tipo de lesión ni ningún problema relacionado con el Covid-19.

Guedes no se manifestó durante todo el día en las redes sociales. El jugador estuvo en silencio. Lo único que hizo fue compartir el martes por la noche, cuando ya conocía la decisión que había tomado el entrenador, una imagen en Instagram en la que se le vio preparando una pizza casera. Gracia no aportó información sobre su ausencia en la rueda de prensa post-partido de Sevilla. La realidad, más allá de su rendimiento, es que el jugador no está afrontando estas últimas semanas difíciles para él con la mejor de las actitudes. Gracia, como ya hizo con Maxi Gómez recientemente, no se lo perdonó y lo dejó fuera del partido de Copa.



El jugador había perdido protagonismo en el equipo titular después de su autoexpulsión de Granada (se dirigió al árbitro diciéndole 'Vete a la mierda') y su posterior sanción de dos partidos. El luso fue suplente contra Osasuna y también frente al Atlético de Madrid. Sus dos últimas titularidades llegaron en la Copa del Rey contra equipos de inferior categoría como el Yeclano y el Alcorcón. El pasado martes empezó ensayando en el teórico once titular para Sevilla. Sin embargo, el técnico al final decidió dejarlo fuera del equipo y de una lista en la que sí estaban canteranos del Mestalla como Koba Koindredi o Guillem Molina. Guedes estaba llamado a ser el jugador franquicia del Valencia CF esta temporada, pero la realidad es bien distinta. Su influencia es mínima en el juego y ni siquiera es titular en esta actual joven plantilla.

El técnico dejó en València a Thierry Correia por precaución y no citó a Cristiano Piccini, que como había anunciado no está todavía para jugar. Tampoco volaron los lesionados Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala y Jasper Cillessen, así como Kevin Gameiro con positivo.