"Ojalá Ouattara pueda triunfar como lo hice yo en el Valencia CF"

Pasan los días y el primer equipo del Valencia CF sigue sin fichar a pesar de lo mucho que lo necesita. Quien sí se ha reforzado es el Mestalla, que ha hecho tres fichajes. Uno de ellos, el de Fadiga Ouattara, delantero francés de mucha proyección. Lo más curioso, es que el fichaje lo ha negociado Momo Sissoko, ex futbolista del Valencia CF y agente del futbolista.

¿Qué tal Momo Sissoko, cómo se encuentra?

Bien, muy bien gracias a Dios. Aquí en València, muy feliz. Volver a casa es siempre bonito.

Esta por València porque has venido con Fadiga Ouattara.

Sí claro. Hace unos días que estoy por aquí. Al final hemos podido cerrar la operación de Fadiga Ouattara con el Valencia CF y para mí es un orgullo hacer una operación con un club al que quiero mucho y se da la circunstancia que he hecho la operación con mi ex representante también, y es algo especial.

Es curioso que 20 años después de estar en el Valencia CF hace una operación con un futbolista que llega en unas condiciones similares a las que llegó usted, porque cuando llegó Sissoko no estaba claro si era para el primer equipo o para el filial, estaba un poco entre medias.

Es cierto, cuando yo llegué era para estar con el Mestalla pero al final tuve la posibilidad de entrenar y jugar con el primer equipo y me quedé. Ouattara puede tener el mismo camino que yo y ojalá que pueda tener la oportunidad con el primer equipo.

Le habrá podido dar algún consejo interesante.

Sí, yo le he hecho entender que está en un gran club, con un buen proyecto para él y tiene que trabajar y demostrar a la gente que es muy fuerte y que tiene mucho talento. Ojalá pueda triunfar como lo hice yo en el Valencia CF y más.

¿Cómo es Ouattara como futbolista?

Es uno de los futbolistas jóvenes con más talento de Francia, ahora mismo para él lo mejor era salir del Lille, a pesar de que allí tenía a sus amigos. Ahora está en una ciudad increíble y en un club impresionante y tiene todo para hacer las cosas bien.

¿Pero cuáles son sus características futbolísticas?

Puede jugar en todas las posiciones del ataque, pero a mí me gusta más cuando juega de delantero centro, porque es donde puede hacer dar. Es un delantero muy rápido, técnicamente muy bueno, es zurdo. Tiene mucha calidad.

¿Juega de primer punta o de segundo punta?

¿Y por qué se le pone a tiro al Valencia CF, qué situación contractual tenía en el Lille?

Él ahora tiene que trabajar mucho. Lo primero es aprender castellano lo antes posible, es muy importante. Creo que poco a poco va a demostrar todo su talento.

¿Pero por qué ha salido del Lille?

Porque allí no tenía ninguna posibilidad de jugar en el primer equipo, por culpa de todos, del club, del jugador€ Pero yo le he hecho saber que ahora tiene una buena oportunidad y está en un buen sitio para triunfar. Estoy seguro.

Hombre, el Valencia CF es un buen sitio ahora para ser jugador del filial€

Sí, porque dan oportunidades a los jóvenes. Creo que si él está concentrado tendrá cosas que decir en el futuro.

¿Él ha arriesgado para venir al Valencia CF?

No, porque de todas las opciones que tenía la mejor era la del Valencia CF porque ves que en el primer equipo no hay muchos delanteros. Tiene que demostrarlo en el Mestalla primero para tener oportunidades en el primer equipo, pero como le he dicho, tiene que ir poco a poco y tiene que adaptarse lo antes posible para lograrlo.

¿Va a estar estos días por aquí con él?

Al menos hasta que él esté bien estaré por aquí para ayudarle en todo lo que necesite.

¿La operación ha sido dura y larga?

Sí, larga y dura, pero al final hemos terminado y lo más importante es él, que está muy feliz y ojalá que pueda tener minutos el domingo ante el Hércules y pueda demostrar lo que sabe hacer.

Ha dicho que ha hecho la operación junto al que fue tu representante en el Valencia CF, que es José Seguí.

Hemos trabajando juntos, ha sido un camino muy largo y te puedo decir que para mí es un orgullo haber hecho esta operación con él y con el Valencia CF porque nos conocemos desde hace 20 años.

Hubo momentos en que se ha podido romper la operación€

No creo, no creo, porque el Valencia CF quería sí o sí a Ouattara. Ha sido un poco largo pero al final todo el mundo está contento, sobre todo el jugador y su familia. Quiero agradecer también al Valencia CF por la paciencia que han tenido y la profesionalidad con la que han trabajado.

¿Ha trabajado bien dice?

Sí, muy bien la verdad. Con paciencia y profesionalidad.

El Valencia CF tiene la posibilidad de quedarse al jugador en propiedad.

Sí, pero ahora lo importante para todos es que el chico se encuentre bien, que marque goles y haga lo que el Valencia CF espera de él. Que demuestre su talento y después, en cuatro o cinco meses nos sentaremos y veremos qué pasa.

Y a parte del Valencia CF, ¿qué otros clubes estaban interesados en él?

Había equipos de primera división en Francia como el Brest o el Nantes, equipos también de Holanda. Había varios pero la mejor opción era la del Valencia CF sin duda.

Es de origen africano.

Sí, nació en Costa de Marfil, pero está en Francia desde que tenía un año y tiene el pasaporte francés también.

Usted también tiene orígenes africanos, y desde abajo llegó a equipos como el Valencia CF, Liverpool, Juventus,

Fiorentina, París Saint Germain€ Algún consejo le podrá dar.

Tiene que tener paciencia, trabajar mucho, sacrificarse mucho, porque al final todo esto te hace crecer como hombre y como jugador.