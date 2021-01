¿Qué hay entre Cutrone y el Valencia CF?: Rubén Sobrino tiene la palabra

Los días finales de mercado en el Valencia CF se presumen frenéticos. El plazo para fichar jugadores finaliza el próximo lunes 1 de febrero a las doce de la noche y hasta ese momento, en la plantilla que entrena Javi Gracia puede haber más cambios que la posible llegada de un centrocampista.

Y el jugador que está en estos momentos más cerca de abandonar el equipo es el delantero Rubén Sobrino, que tiene diferentes propuestas sobre la mesa, la más tentadora la del Cádiz. La salida del jugador jugador manchego ya solo está pendiente de su decisión, es él quien tiene la palabra ya que el Valencia CF ve con buenos ojos que abandone la entidad por diferentes motivos. El principal porque no se trata de un jugador con una aportación trascendente en el aspecto deportivo, y segundo y sobre todo, porque en el caso de que salga, hay más posibilidades de que haya fichajes y no solo el de un centrocampista, posición para la que se trabaja con el portugués Florentino Luis del Mónaco, si bien no es la única opción sobre la mesa.

Conviene ser cautos en cuanto a la posibilidad de que hay más de una incorporación en el caso de que Sobrino salga y también por diferentes aspectos. El primero el propio jugador que ya se ha negado en varias ocasiones a marcharse, de hecho, siendo Mateu Alemany director general del Valencia CF, y con todo arreglado y pactado con el Alavés, él rompió la operación porque se negó a salir. Y segundo porque no es una cuestión de causa efecto matemática. La realidad es que si Rubén Sobrino acepta salir del equipo el conjunto de Mestalla tendrá más posibilidades de fichar, y en este sentido, tanto el presidente Anil Murthy con el coordinador de la secretaría técnica Miguel Ángel Corona, tienen sobre la mesa diferentes posibilidades para abordar, después de haber 'picado mucha piedra' en las últimas semanas dado que el poco margen económico del que disponen les obliga a preguntar en muchas puertas.

En estos momentos en el seno del club de Mestalla se respira más optimismo que nunca respecto a la posibilidad de que se pueda reforzar el equipo y para ello la salida de Sobrino puede ayudar y no poco. En el hipotético caso de que se diera la circunstancia de que se fiche un centrocampista y haya margen para más fichajes, y teniendo en cuenta que se trata de los días finales de mercado, no debe descartarse que se refuerce cualquier otra posición, es decir, un delantero o un extremo de banda derecha. Para ello, Rubén Sobrino tiene la palabra.

De hecho, uno de los nombres que el conjunto de Mestalla tiene sobre la mesa par sustituir a Sobrino es Patrick Cutrone, delantero italiano que pertenece al Woverhampton de la Premier League. Esta temporda estaba cedido en la Fiorentina italiana pero jugaba poco y hace unas semanas se rompió la cesión y regresó a la disciplina del Wolves- Cutrone tiene 23 años pero no está teniendo oportunidades en el equipo que entrena Nuno Espirito Santo y quiere salir del equipo inglés para tener más minutos.