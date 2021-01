"Quedan horas para hacer operaciones y sigo esperando"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido contra el Elche. Estas han sido sus palabras:

¿Se esperaba un partido tan importante contra el Elche a estas alturas de la temporada jugándose el descenso con un recién ascendido?

Cuando firmé lo que pensaba que es todos los partidos iban a ser importantes y en la situación que estamos los puntos que hay en juego los consideramos vitales se llame como se llame el rival, hay que dar lo mejor e intentar que los puntos se queden en casa, nada más.

¿Considera que se juega el puesto?

Eso no depende de mí, yo tengo que intentar hacer jugar mejor al equipo, tener más opciones de ganar y conseguir mejores resultados y nada más, lo demás es trabajo de otras personas.

¿Puede explicar la ausencia de Guedes?

El motivo es el mismo por el que para este partido esta a disposición, es un jugador de la plantilla y decidimos lo que es mejor, en eso momento se decidió que era mejor que se quedera aquí sin convocar y ahora pensamos que va a ser un elemento importante para el siguiente partido, por lo que vamos viendo en los entrenamientos y tratamos de elegir lo que pensamos que es mejor.

Es el jugador más caro de la historia. ¿Has perdido la esperanza en recuperar a Guedes?

No sé lo que cuestan los jugadores o lo que se ha pagado por ello, el fútbol es presente y es rendimiento y a partir de ahí tratamos, no solo Gonçalo, que todos den lo mejor de sí y que el equipo se vea beneficiado de su rendimiento. No tengo más que decir de Gonçalo, tiene gran capacidad y confío que de aquí a final de temporada va a ser importante.

¿Cómo está usted de moral tras lo de Sevilla y cómo está el vestuario?

Yo creo que el esfuerzo y todo lo que se puede hacer, hay que hacerlo antes de que pasen las cosas, hay que preparse bien, hacerlo mejor duante el partido, pero una vez pasa ya no hay arreglo y más en esa competición donde no hay margen de error. Es doloroso, es duro quedarte fuera, pero cuando pasa poco hay que hacer, nos sirve para mejorar, para ir creciendo en la competición que nos queda que es la liga. La semana ha sido de muchos partidos en poco tiempo, de dos desplazamientos que no hemos sido afortunados en el calendario con dos partidos seguidos fuera con rivales de entidad, pero tratamos de recuperar a los jugadores lo antes posible, hoy hemos entrado bien dentro de la carga que llevamos y a nivel emocional al equipo le veo bien concienciado de la importancia del partido de mañana y muy motivado.

Venimos hablando de finales... ¿Es una final para Javi Gracia? ¿Su futuro está condicionado más a lo económico que a lo deportivo?

Yo dije que iba a intentar acabar la temporada porque eso sera sinónimo de que hemos acabado bien la temporada. Dependerá de los resultados deportivos como todos los entrenadores.

¿Le preocupa la mala racha de Maxi?

Con Maxi hemos tenido algunos momentos que no estuvo disponible, ha tenido ausencias y es cierto que ya lleva tiempo y aportando cosas al equipo, igual no está siendo constante con sus goles, pero está aportando cosas y confío que de aquí al final de temporada va a meter muchos goles y va a seguir siendo un jugador determinante. Tenemos que generar más ocasiones porque su efectividad es alta hay que arroparle y darle más ocasuones y si es así conseguirá hacer más goles.

¿Cheryshev está disponible?

Ha tenido unas molestias y vamos a ver, estoy pendiente, por eso no voy a hablar de la convovatoria porque algunos jugadores están haciendo pruebas.

¿Qué le parece el Elche?

Es un rival que vimos de lo que es capaz en la primera vuelta, simpre da muestras de esa consistencia defensiva, es muy cambiente en sus dibujos, con diferentes opcione en sus jugadores de arriba, con transiciones rápidas como los de la primera parte de la priemera vuelta, es un equipo muy sólido, que defiende con bastantes jugadores cerca de su portería y habrá que estar muy concentrado para ser capaz de atacar y tener el control del juego a la vez que estar pendiente de las pérdidas y las transiciones rápidas del rival que las considero muy peligrosas.

Pone su cargo a su disposición al terminar el mercado de fichajes, luego le engañan con Kondogbia, ahora le dicen que van a fichar, pero no han venido nadie. ¿Le parece justo que después del Elche haya motivos para destituirlo? ¿Sentiría un alivio ser despedido de este Valencia? Solo habla de terminar esta temporada con contrato hasta 2022.

Cuando me refiero a terminar la temporada lo digo porque es lo más inmediato, no porque no quiera estar a final de temporada. Con lo que estamos viviendo, mi objetivo es acabar la temporada. Mas allá de todo eso, creo que lo que yo opine o piense en este caso no importa tanto o más bien poco, lo que importa es el equipo y trato de hacer un gran esfuerzo por trabajar y mejorar, las situaciones personales quedan a un lado porque el club está por encima de las personas y del entrenador y la justicia y la injusticia en cuanto a los entrenadores es subjetiva y está condicionada por los resultados y todo ese tipo de cosas hay que aceptarlas. Cualquier cese supone una gran frustración y poco más.

¿Hay novedad en los fichajes? ¿Tira la toalla?

Se ha comentado alguna cosa por encima, pero en concreto sobre ello no hemos hablado y no tengo ninguna noticia, no hay nada nuevo sobre fichajes, así que de momento quedan días, horas para poder hacer operaciones y sigo esperando a ver qué sucede, pero de momento no se me ha comentado nada.

¿Ha hablado con alguien del club después de la eliminación de Copa? Al menos para arroparle.

El contacto que tengo es con toda la gente del día a día en Paterna cuando se acerca el presidente en alguna ocasión o algún directivo puedo intercambiar algunas palabras, pero desde el partido no he tenido ningún contacto, en el avión viajamos juntos, pero nada como para decir que he intercambiado alguna información, nada en ese sentido.

¿Lo bueno para Kang In es renovar?

Es un tema personal, uno para llegar a un acuerdo depende de dos partes y eso tendrá que decidirlo el juagdor junto con el club, pero mi opinión es que me gustaría que Kang In siguiera en este club porque es un gran jugador y tiene mucho margen de crecimiento y mejorar por los años que tiene, da grandes muestras de madurez y como todos los jóvenes necesita su dosis de paciencia y tiempo para verlos crecer y mejorar. Lo extiendo a todos los jóvenes, pero sí, me gustaría que siguiera mucho tiempo en este club porque lo considero un gran jugador .

Piccini acaba de llegar, ¿cuando podremos verlo?

Os dije que a corto plazo que creía que no iba a estar, se le están haciend0 pruebas para valorar más concretamente su estado físico y la intención es clara, ha venido con una gran disposición a ayudar, lo considero un gran profesional, pero hay que saber la lesión que tuvo, su situación actual, lo que ha entrenado y en esta situación me atrevo a decir que a corto plazo no va a estar, necesita tiempo para entrenar y mejorar su condiciones físicas, creo que para competir necesita más tiempo. Ya no es mi opinión, depende de su evolucion, ¿Cuánto tiempo? Sinceramente no lo sé.

¿Cómo está Cillessen?

No manejo plazo pero a corto plazo tampoco esrá, ya está entrenando con el equipo, pero viene de una lesión complicada y a pesar del buen trabajo de él y los servicios médicos yo creo que se encuentra en una situación buen para entrenar pero para competir todavía necesita tiempo, ni una semana ni dos, necesita tiempo. Jasper no está disponible.