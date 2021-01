Gracia: "El club no me ha comunicado nada de fichajes y espero que no haya salidas"

Gracia: "El club no me ha comunicado nada de fichajes y espero que no haya salidas" F. CALABUIG

El entrenador del Valencia CF ha hablado de muchos temas durante la rueda de prensa tras la victoria frente al Elche. Gracia ha dejado claro lo que ocurrió cuando pidió la dimisión, no sabe nada de la llegada de Cutrone y del partido de los suyos.

Su posible despido y las novedades en los fichajes.

No sé hasta qué punto es verdad es que me fueran a despedir. Quiero dejar claro que no me marché por no pagar una cantidad de dinero, eso no es cierto, habláis de una serie de cifras que no se corresponden con la realidad, no es un tema de dinero. Y sobre incorporaciones, lo que oigo son nombres a través de vosotros, pero a mí el club no me ha comunicado nada de ninguna llegada.

Nuno asegura que va a llegar Cutrone ¿Sabe algo? ¿Va a salir Sobrino al Cádiz?

Parece que no quiero contestar, pero no tengo nada que decir, no se me ha comunicado nada ni de salidas, que espero que no haya salidas, ni de entradas de posibles llegadas, no se me ha comunicado nada.

¿Ha sido uno de los mejores partidos? ¿Es suficiente para lo que es el Valencia?

Creo que desde mi posición debo ser exigente y cualquier partido siempre me parece mejorable y hoy no es una excepción a pesar de conseguir los puntos, nuestro objetivo es seguir mejorando y tratarde hacer las cosas mejor. En la primera parte hemos dominado más con un rival jugando con 3 centrales, presionando alto, recuperando balones, teniendo más posesión y disponiendo de alguna ocasión como sobre todo la del penalti para haber matado el partido, eso nos hubiera permitido estar más tranquilos en la segunda, pero no ha sido así. El rival ha cambiado a línea de 4 y se han encontrado más cómodos, a pesar de ello nosotros pudimos marcar con la incursión de Carlos, pero no hemos sentenciado y al final estás expuesto a que el rival te obligue a situaciones defensivas, cosa que nos ha ayudado a demostrar que hemos defendido muy bien el balón parado, el equipo ha sido muy constante y responsable y hemos mantenido una porteria a cero que en casa no lo hacíamos.

¿Se refiere a lo de las cifras a cuando fue a poner su cargo a disposición?

Yo me refiero a que cuando me decís que es un tema económico, yo digo que no es un tema económico, que decís que yo tenía que pagar una cantidad de dinero para marcharme, que no me marché por no pagar una cantidad de dinero y eso no es cierto.

¿Y por qué no se marchó?

Por una sola razón, porque el club me dijo que no aceptaba mi dimisión.

Lo que se nos hizo llegar por todas las partes es que fue por un tema económico.

Ya he contestado a esa pregunta y no voy a hablar más sobre el tema, presenté por honestidad profesional y por la situación que había vivido mi dimisión y no se me aceptó y partir de aíi no volví a hablar del tema. Lo quiero aclarar porque oigo mucho sobre eso, cada vez se deriva a temas económicos y quiero dejarlo claro sin más..

Victoria sufrida, pero muy merecida.

La primera parte hemos estado mejor y hemos podido sentenciar con alguna ocasión y el penalti, en la segunda parte nos ha tocado defender con el resultado por la mínima, pero hemos merecido la victoria y estamos contentos con el desarrollo del partido.

Qué importante es dejar la portería a cero.

Doy mucha importancia a mantener la portería a cero, el mérito es de todo el trabajo del equipo, creo que se han hecho mejor las cosas defensivamente, no hemos sufrido ocasiones claras por parte del rival y hemos hecho un gol que nos permite ganar.

¿Le ha gustado Guedes?

Guedes estuvo bien, como el resto del equipo, hizo un partido bastante bueno y con un poquito de más de acierto, tuvo un tiro bueno, podíamos haber sentenciar el partido.