Paulista respira con la cautelar de Hugo frente al Elche

El Comité de Apelación estimó las alegaciones presentadas por el Valencia CF y concedió la cautelar a Javi Gracia y Hugo Guillamón. El entrenador y el central podrán estar este sábado en el partido de LaLiga contra el Elche en Mestalla. Eso sí, el caso todavía no está cerrado. Los servicios jurídicos del club prosiguen con el recurso para intentar rebajar las sanciones de dos y un partido a Gracia y Hugo respectivamente. El expediente sancionador por forzar la quinta amarilla de Hugo en el Valencia-Atlético de la primera vuelta avanza paralelamente a la concesión de la cautelar. El club no es optimista en que el Comité de Apelación acabe rebajando la sanción. Sin embargo, los servicios jurídicos siguen adelante y han conseguido algo muy importante y es que Hugo pueda vestirse de corto este sábado contra el Elche. Era vital deportivamente hablando. Javi Gracia se había quedado sin centrales para este transcendental partido. Eliaquim Mangala y Mouctar Diakhaby (también con coronavirus) están lesionados y Kevin Sibille sigue dando positivo en los test de Covid-19. La única posibilidad natural que le quedaba a Gracia en la plantilla era echar mano del canterano del Valencia Mestalla en dinámica de primer equipo Guillem Molina como acompañante de Gabriel Paulista en el centro de la defensa. El de Valls (Tarragona) entra en la lista de convocados, pero no será de la partida en un encuentro de tanta responsabilidad.

La cautelar de Apelación permitirá al técnico apostar por un centro de la defensa de plenas garantías (consolidado desde la temporada pasada) con Paulista y Hugo. José Luis Gayà volverá al lateral izquierdo tras su descanso en la Copa del Rey y la derecha parece reservada para Daniel Wass porque el técnico protegió a Yunus Musah en Sevilla. El americano entró obligado en el minuto 89 por las molestias de Koba Koindredi. Jaume Domènech estará bajo palos.

Competición no entró a valorar la acción de Gracia y Hugo en primera instancia porque no constaba en la redacción del acta arbitral. Sin embargo, el 9 de diciembre el comité abrió un expediente sancionador a Gracia y a Hugo a instancias del Director de Integridad y Seguridad de la RFEF. El club recurrió el jueves después de conocer las sanciones del Competición. De momento, ha conseguido la cautelar pero el objetivo es anular los tres partidos de sanción. Al club no le falta razón para pelear el caso hasta el final. Existe un agravio comparativo con el madridista Dani Carvajal. El lateral del Real Madrid acabó sin castigo alguno por forzar una quinta amarilla idéntica en el primer partido de 2021 contra el Celta de Vigo. El Valencia tiene la cautelar, gana tiempo y efectivos en defensa, pero quiere justicia.