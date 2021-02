El cuarto refuerzo es Guedes

Gonçalo Guedes también quiere ser un refuerzo para el Valencia en la segunda parte del campeonato. Lo empezó a demostrar el sábado en la victoria contra el Elche en Mestalla. El portugués ha reaccionado de forma positiva al toque de atención de Javi Gracia y a la charla con los capitanes de la plantilla. El jugador, lejos de desconectar ante la falta de conexión con el entrenador y la crítica constructiva de sus compañeros, dio síntomas de intentar cambiar las cosas. El luso se implicó en el juego del equipo con más actitud que en otros partidos y rindió a un mejor nivel facturando la asistencia de gol del triunfo a Daniel Wass. El '7' tradujo su fútbol en puntos y volvió a ser decisivo para el Valencia después de mucho tiempo. El cuerpo técnico y los pesos pesados del equipo están satisfechos con respuesta de Guedes, pero saben que por delante ahora tiene el reto más difícil: ser un jugador con regularidad y constancia. Es su gran asignatura pendiente. Lo que espera Gracia y todo el equipo a partir del domingo en San Mamés. Lo necesitan casi tanto o más que la llegada de Patrick Cutrone, Christian Oliva y Ferro en el mercado de invierno. Guedes debe ser el cuarto 'fichaje' por su bien y el del equipo.

Gonçalo tocó fondo la semana pasada. Javi Gracia lo dejó fuera de la lista de convocados de Sevilla por decisión técnica. El portugués no encajó bien su pérdida de protagonismo después de su autopexpulsión de Granada. Su falta de actitud en los entrenamientos le acabó costando un castigo deportivo. Los capitanes José Luis Gayà, Jaume Domènech, Carlos Soler y Gabriel Paulista recogieron el testigo al día siguiente de la eliminación copera. Los 'capos' hablaron con el portugués en un intento por 'enchufarlo' y recuperarlo para la causa. Juntos le hicieron ver la necesidad de anteponer el equipo a cualquier interés personal y le exigieron un plus. El propio Soler confirmó esa charla para desatascar el 'caso Guedes' en 'El Larguero de la Cadena Ser. «Entre nosotros siempre tenemos relación y diálogo. Los capitanes procuramos ayudar a los compañeros cuando pasan un mal momento o no está jugando lo que querría. Tenemos que estar todos juntos. Gonçalo es un gran futbolista que cuando está metido es un gran jugador y se vio el otro día».



Por fin decisivo

La gestión de los capitanes, como siempre, fue impecable. Sin embargo, de nada hubiera servido si el jugador no hubiera puesto de su parte. El sábado lo hizo. No fue su mejor partido, pero bastó para reivindicarse con más influencia en el juego, ganas de desequilibrar y, por supuesto, una asistencia de gol que valió tres puntos. La primera de la temporada en LaLiga. Gracia valoró positivamente su respuesta en el once titular por las molestias de Denis Cheryshev. «Guedes estuvo bien, como el resto del equipo, hizo un partido bastante bueno y con un poquito de más de acierto, tuvo un tiro bueno, podíamos haber sentenciar». El historial de Guedes no aconseja optimismo, pero tampoco nadie pasa por alto su reacción. El Athletic y el Madrid medirán ese cambio del jugador. El equipo necesita que sea el cuarto refuerzo.