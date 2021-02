Hugo y Javi Gracia estiran la cautelar hasta Bilbao

Como contra el Elche en Mestalla. Javi Gracia y Hugo Guillamón también estarán en San Mamés. El técnico y el central del Valencia CF, sancionados por el Comité de Competición con dos y un partido respectivamente por forzar la quinta amarilla en el Valencia-Atlético de la primera vuelta, mantendrán la suspensión cautelar en Bilbao. El navarro podrá sentarse en el banquillo de La Catedral, mientras que el de l'Eliana podrá formar en el centro de la defensa. Una excelente noticia para el entrenador que este martes comenzó la semana de entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna sin la presencia de Mouctar Diakhaby, sin Eliaquim Mangala y aún sin el recién llegado Francisco Reis Ferreiro 'Ferro' a la espera del segundo PCR negativo.

Los servicios jurídicos del club solicitaron la semana pasada la suspensión cautelar de la sanción. El club pidió en su escrito la suspensión cautelar hasta que pudiera formalizar un nuevo recurso más extenso. Los abogados del club, una vez conseguido el primer objetivo de la cautelar, están trabajando ahora mismo en un recurso más detallado para tratar de anular o rebajar la sanción. La idea del club es presentar el recurso la próxima semana dentro del plazo reglamentario previsto. Mientras tanto, Apelación no puede fallar. El comité tan solo podrá emitir una resolución en firme una vez que el club presente su segundo recurso. Conclusión: la sanción cautelar de Hugo y Javi Gracia se prolonga hasta el partido contra el Athletic.

Apelación ha suspendido de forma cautelar las sanciones deportivas al jugador y al entrenador, pero no las económicas. El club pagó 600 euros como multa por la sanción del jugador y la cantidad solo será reembolsada en caso de que el Comité de Apelación la anule. El procedimiento no es el mismo.

pendiente de ferro Poco importa la cantidad económica. La presencia de Hugo volverá a ser vital, tal y como lo fue contra el Elche en medio de una plaga de bajas en defensa. La situación de los franceses sigue igual. Mouctar Diakhaby es baja por lesión muscular además de dar positivo en Covid-19. El francés se lesionó contra el Atlético de Madrid en el Wanda y se ha perdido los partidos contra el Sevilla en Copa y el Elche en LaLiga. Continúa en su domicilio particular guardando cuarentena. Tampoco está disponible Eliaquim Mangala. El francés arrastra molestias musculares y se ha perdido también los últimos partidos de LaLiga. Aún no se ha incorporado a los entrenamientos. La cautelar de Hugo permitirá que Gracia no tenga que echar mano de Ferro de manera urgente. El portugués se incorporará al grupo este miércoles si el PCR es negativo como el del domingo. Acaba de aterrizar y su presencia 'in extremis' en el once parecía precipitada.