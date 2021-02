El '5' con pies de delantero

Patrick Cutrone, Ferro y... Christian Oliva. Tras negociar con Fiorentina y Benfica respectivamente por Erick Pulgar y Florentino Luís, el medio uruguayo fue el fichaje sorpresa del Valencia CF en el último día de mercado. Un jugador con todavía muy poca experiencia en el fútbol europeo, pero con las mismas ganas de sentir confianza y protagonismo que tienen tanto el italiano como el portugués, sus nuevos compañeros de andanzas en València.

Nacido en Ciudad del Plata, el 1 de junio 1996, «Totò» Oliva se crio -futbolísticamente hablando- en el Club Nacional de Montevideo, con el que logró debutar como profesional el 27 de enero 2018 en la final de Supercopa ante Peñarol después de haberse elevado como capitán y líder del equipo B. «Oliva es un clásico número 5, pero tiene pies de delantero. Tiene la edad para consagrarse fuera de Uruguay», iba repitiendo su entrenador y mentor, Alexander Medina.

De hecho, acabarán siendo 43 sus partidos en todas las competiciones de la temporada 2018/2019, más tres goles y dos asistencias, además del premio recibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol como mejor debutante y de ser incluido en el '11 ideal' del campeonato de su país. Todo esto, con apenas 22 años y en su primera experiencia como futbolista profesional.

Números y estadísticas que llaman enseguida la atención del Napoli y de muchos otros clubes top de Europa. Sin embargo, finalmente es el Cagliari (referencia histórica para las promesas uruguayas en Italia) el conjunto que puede ficharle con una cesión con obligación de compra y, sobre todo, con la promesa de un papel de protagonista inmediato en la Serie A. Una promesa que, desafortunadamente, no será mantenida.

Llegado el 25 de enero 2019 como «nuovo regista» del Cagliari de míster Maran, al talento charrúa le cuesta mucho adaptarse al Calcio. En los entrenamientos destaca, sin duda, por su dinamismo, su agresividad y su salida de la presión, pero menos por su capacidad de organizar el juego. Es así que, de enero a junio 2019, Oliva se sienta cada domingo en el banquillo mirando exclusivamente desde afuera a sus nuevos compañeros.

La situación parece cambiar en la 2019/2020, con su debut en la victoria ante el Genoa del 20 septiembre y, ya en el siguiente encuentro, su primera vez como titular en el 1-0 contra el Napoli. Ese Cagliari lo tiene todo para ser la revelación del campeonato y Oliva el 3 noviembre encuentra hasta su primer gol en el 2-0 de Bérgamo a la Atalanta.

Todo perfecto, o casi, hasta 2020. Porque al aproximarse el nuevo año empieza, desafortunadamente, otro campeonato para los de Cerdeña, ahora primos lejanos del equipo ganador admirado en la primera parte de la temporada. Ya no hay espacio para las apuestas y los jóvenes: Oliva vuelve progresivamente al banquillo y, una vez reanudada la liga, en junio tras el parón por la pandemia, se queda definitivamente sin jugar por un esguince de tobillo. ¿El resultado final? 13 partidos en toda la temporada, de los que apenas seis son como titular, con un total de 643 minutos jugados, dos goles y una asistencia.

Los problemas físicos ya están superados, pero en la temporada 2020/2021 Oliva no convence al nuevo entrenador «rossoblù», Eusebio Di Francesco, y acaba siendo de nuevo una mera alternativa. En cinco meses son solamente 12 sus partidos (seis como titular) y 529 los minutos jugados, con la sensación de no poder encontrar ni siquiera este año la regularidad que Chris va buscando desde hace mucho. Incluso, porque el Cagliari en enero ficha a otros dos centrocampistas, Nainggolan y Duncan. Oliva pide entonces, oficialmente, irse a jugar en otro sitio. Lo intenta primero el Eibar, pero cuando entra en la puja el Valencia CF no hay duda alguna en su elección.

Javi Gracia, a partir de este mes de febrero, puede contar con un jugador de gran potencial, aunque no faltan obviamente perplejidades y preocupaciones por lo poco que jugó. Aun así no puede ser casual que haya sido comparado varias veces con Allan o Kanté por su carácter competitivo y su espíritu de sacrificio: Oliva es alguien que, guste o no guste, lo da siempre todo en el césped. Hablamos de un volante incansable que a lo largo de un partido no para nunca de correr y de intentar recuperar la pelota cuando es el rival quien está atacando, con una buena ductilidad táctica que le permite jugar en una línea de dos, de tres o de cuatro, tanto centralmente como lateralmente.

En el debe de «Totò», quizás, está por mejorar la habilidad de crear el juego. Mejor dicho, esos «pies de delantero» de los que hablaba su entrenador en Uruguay necesitan una confirmación en los campos de Europa. Para no limitarse a tareas defensivas y ser ese centrocampista completo que se requiere en Mestalla.