Elliott | Los misterios del inglés

James Edward Elliott (Peterborough, 1891 - Turquía, 1939) fue el segundo entrenador censado del entonces Valencia F. C. Jimmy, como se le conocía familiarmente, tuvo muchos problemas de adaptación, sobre todo, lingüísticos. El Valencia fue su primera experiencia como entrenador, además fuera del avanzado y profesionalizado fútbol inglés, donde había defendido la camiseta del Tottenham Hotspur FC. Elliott trajo a Valencia detalles interesantes cómo el trabajo en la higiene y disciplina de los jugadores y la exigencia de cobrar puntualmente, tanto él como sus jugadores (el salario del míster ascendía a la no poca cantidad de 10 libras semanales). Aquí quedó maravillado por la nueva tribuna de Mestalla y logró un importante salto colectivo en el rendimiento del club, al llevarlo a su primera semifinal de Copa.

A continuación, algunos fragmentos del relato biográfico contenido en el libro 'El Valencia Club de Fútbol en al Banquillo (Vinatea Editorial, 2020) del entrenador inglés emulando, de manera algo cómica un imaginario diario acerca de la estancia del míster en la ciudad. Las referencias históricas siguen la línea de investigación abierta por el profesor José Ricardo March.

LLEGADA Al mediterráneo Hoy he llegado a esta extraña ciudad. Valencia huele a mar y huerta pero tengo la extraña sensación de estar más bien en África o en alguno de los dominios imperiales de su Majestad. Los modales de las personas que han venido a recibirme, tras el tortuoso viaje en un ferrocarril que más parece de la edad media, son algo rudos aunque amables. Desconocen por completo cualquier fundamento de mi gloriosa e impecable lengua británica. Hemos rozado lo grotesco en nuestra primera conversación, casi por señas y sonidos guturales. [...]

España parece estar en plena efervescencia política, aunque todos respetan al rey, en realidad las órdenes y la vida cotidiana están condicionadas por un dictador, un tal Primo de Rivera que, con algunos de sus esbirros en la policía, la administración y grupos de voluntarios, gobierna el país con mano firme. No existe, parece, libertad o democracia pero sin embargo, los españoles viven en la ensoñación de que así es y entran gustosos en tugurios que ellos llaman 'Tabernas' o 'Cafés' en disputas y reyertas que a menudo alcanzan las manos por cuestiones triviales del ámbito político. [...]

Elliott con la camiseta del Tottenham

He observado con bastante irritación que apenas aquí nadie sabe pronunciar correctamente mi nombre: ELLIOTT. En los muy deficientes periódicos que se hacen eco de mi llegada se escribe de manera más que incorrecta y cada una de las personas que se dirige a mi, lo hace con cualquiera de las variantes imaginables a mi nombre excepto la adecuada. Es una situación bastante chocante y perturbadora que debo tratar con los dirigentes del club. He observado, de manera también chocante que ninguno parece tampoco conocer la manera adecuada de referirse a mi predecesor, un tal Anton Fiver o Fievberb o Fiverb o algo así... [...]

Si bien la ciudad de Valencia parece una mezcla entre ciudad de provincias de un condado rural y ciudad portuaria del norte (podría perfectamente pasar por Liverpool excepto por la lluvia, aquí fenómeno meteorológico casi desconocido) hay que destacar, eso sí, la calidad de mi lugar de trabajo. El Estadio junto a la ciudad, posee una flamante y nueva tribuna que no tiene nada que envidiar a nuestros campos británicos. Una magnífica construcción de ladrillo amarillento, cubierta para las inclemencias meteorológicas de un tamaño verdaderamente impresionante. Tengo la intuición de que este club se ha construido a lo grande para llegar a grandes cosas. He insistido mucho en la correcta escritura y pronunciación de mi apellido. He observado que los locales sí que conocen la doble L como grafía («Mestalla») pero la pronuncian de manera sensiblemente distinta a nosotros, los británicos. Aún así, no es sólo la pronunciación: cada día descubro una nueva manera de escribir, de manera incorrecta mi apellido, con una extraña tendencia a escribirlo, de manera incomprensible con la letra 'R'.

---

Observo que cualquier esfuerzo por comprender o ser comprendido linguísticamente es estéril. Si apenas puedo conseguir que, de manera extremadamente casual, alguien escriba adecuadamente mi nombre, ¿Cómo conseguir que viertan la exacta proporción de leche en mi té?

¿Dónde comprarlo?

La obra de Sergi Calvo, Franz Kelle y Pascu Calabuig está disponible en librerías, y 'on line' a través de la web de la editorial, www.editorialvinatea.com