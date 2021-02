Cañizares entrevista a Ayala y el Ratón se emociona por Maradona

Santi Cañizares ha tenido a un invitado especial para el valencianismo en su canal de YouTube. La leyenda del Valencia CF ahora en su faceta de 'youtube' ya se hizo tendencia entre el aficionado de Mestalla tras su vídeo en el que se atrevía a dar su XI ideal de jugadores con los que había coincidido durante su etapa como portero del Valencia CF. Esta vez ha charlado con otra icono de la afición blanquinegra y de esa época, Roberto Fabián Ayala.

Una conversación muy especial en la que evidentemente hablan de la situación del equipo, pero también una bonita parte de la charla está dedicada a Diego Maradona. Para Ayala es un referente dentro y fuera del campo y se le saltan las lágrimas recordando su mejor anécdota con el '10'.

"Duro, difícil. Difícil hablar cuando me tocó por primera vez hablar de él, de lo que pasó. Todo lo que podamos decir es nada, absolutamente nada. Porque fue un tipo que el que lo vivió, el que lo vio o al que se lo transmitió su papá: "Mirá hijo, este hombre hizo feliz, me hizo disfrutar del futbol...", comienza hablando Ayala sobre la figura de Maradona.

El ex valencianista continúa: "Y cuando te tocá conocerlo, cuando te tocá estar con él y te encontrás con un tipo que sabe absolutamente todo del que está hablando. Él sabia que vos tenías tantos Trofeos Zamoras, cuantos hijos tenías, si tenías algún temita por ahí... él sabía qué pasaba y te hacia creer que eras el mejor. 'El fenómeno' era con el que estaba hablando. Tenia algo especial, vos te sentabas enfrente a él y te quedabas bobo, no sabias qué decirle, empezaba a hablar él, empezaba a contarte un par de anécdotas... era tan simple, tan comprador, tan todo, encerraba un todo. Tal vez había cosas que no compartías con él, pero es así, venía en el combo y hoy que no lo tenemos, nos mató. Nos cortó algo, es un tipo que nos conectó con el mundo".

A partir de ahí Ayala se emociona al recordar sus momentos con el '10': "Yo lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Tuve la oportundiad de estar con él en el 1993. Él en el camp y yo en el banco. No debuté en esa época, era previo al Mundial 91, pero sí compartí vestuario y partidos con él. Lo tenía como un referente para todo y en todos lo sentidos. En el Mundial 2006 previo a cada partido él bajaba, él estaba presente siempre en cada Mundial más allá de quién esté. Preguntó si podía bajar al vestuario y saludar y dijimos que sí. Obvio. ¿Cómo no va a poder? Más que autorizado. Nada cinco minutos antes de salir esa típica arenga en la que era el capitán, era el que hablaba y a los que tuvimos más recorrido nos llegaba mucho más, los más jóvenes quizás no entendían pero sí sabían quién estaba hablando y en mí... recuerdo que yo me quería comer el mundo cuando hablaba él".

"Guardo un recuerdo muy importante. En Marruecos jugamos jugamos un partido a beneficio, termina el partido y estábamos sentados los dos, se saca la cinta de capitán y me la regala. Yo nunca le pedí un autógrafo, una camiseta firmada ni nada, no sabía qué decir. En ese entonces me salió un "Diego, me la podés firmar" y la dedicatoria dice: "Para mi gran capitán"... Me puedo ir ya tranquilo"