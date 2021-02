"Tengo un gran cariño a la afición del Valencia CF"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, se enfrentará este domingo por primera vez al Valencia CF desde que fue destituido por Peter Lim en septiembre de 2019, ni siquiera cuatro meses después de haber hecho al equipo de Mestalla campeón del título de Copa. El técnico asturiano dice no guardar "rencor" a Anil Murthy, presidente de la entidad valencianista en representación de Meriton Holdings, aunque recuerda que "los resultados están ahí en uno y otro escenario" en referencia a las dificultades deportivas que ha vivido el club desde su salida.

Esta es la rueda de prensa completa de Marcelino en la previa del Athletic-Valencia en San Mamés:

-¿Cómo se recupera el equipo después de que ha pasado tan poco tiempo desde el partido de Copa contra el Betis?

Tenemos que diferenciar cada competición. Es difícil jugar otro partido después de 52 horas. Es mejor estar en esta situación que no seguir en la Copa. Debemos intentar recuperarnos lo mejor posible, hay muy poca distancia entre un partido y otro. En lo anímico, ha sido un refuerzo mental el hecho de eliminar al Betis, además lejos de casa. Estamos muy satisfechos de ser uno de los cuatro mejores que están en semifinales. Estamos muy bien de moral, fenomenal. En lo físico, haremos algunos cambios con el único fin de ganar, nos colocaría en buena situación, escalaríamos posiciones y nos alejaríamos de abajo, nos acercaríamos arriba. Partido de muchos alicientes.

-Duelo de dos necesitados, y un duelo muy especial para ti.

Sí, es la primera vez que dirigiendo al Athletic, u a otro equipo, que jugaré ante el Valencia. No cabe duda de que es un partido diferente para mí, esta primera vez. Estuvimos allí dos temporadas y un poco más. Fueron extraordinarias, tengo un grandísimo recuerdo, un gran cariño a la afición, agradecimiento y cariño a muchos de la actual plantilla que ahora siguen, a todos los que tuvimos la fortuna de dirigir y cosechar grandes éxitos con ellos... Pero ahora soy entrenador del Athletic y queremos ganar, este cuerpo técnico trabaja para ayudar a los futbolistas a ganar este partido... El Valencia es historia, una historia muy bonita, seguro que imborrable, pero ahora el Athletic quiere ganar este partido y va a hacer todo lo posible para ganarlo.

-¿Has aparcado otros aspectos negativos como la relación con Murthy para que no resten?

Desde ese punto de vista es imposible que me reste, el rencor no existe en mí como persona, sé diferenciar los momentos y una vez que no convivo siento total indiferencia. No le deseo mal a nadie, todo ha sido bonito. La decisión que tomaron, no solo conmigo, sino con otras personas, Pablo Longoria y Mateu Alemany, fue la que fue. Los resultados en uno y otro escenario también están ahí, pero es historia, si de algo puedo presumir en esta vida es de no tener rencor hacia las personas con las que he convivido. Yo estoy siempre con mi familia, con los míos, y con los demás no tengo la sensación de desearle el mal a nadie. Cada uno tiene que seguir con su vida, independientemente de la mía.

-¿Cómo hay que jugarle a este Valencia para sumar los tres puntos? Tú lo conoces mejor que nadie.

No tengo por qué conocer al Valencia de hoy más que otro entrenador, lo conocemos del análisis de estos días, como hacemos con otro equipos, un análisis al detalle para transmitir puntos fuertes y menos fuertes a mis jugadores. El Valencia tiene muy buenos futbolistas desde el punto de vista individual, a algunos los conozco muy bien. Gonçalo (Guedes) está a buen nivel ofensivo y eso aumeta las bazas del Valencia. Tienen bajas en defensa y ataque también, tenemos que tener cuidado con sus transiciones y estrategia y, luego, ser un equipo intenso y vertical, tenemos que utilizar la contra y atacar el área rival. El Valencia, sobre todo fuera de casa, últimamente ha hecho buenos partidos. Una hora muy buena contra el Atlético, Valladolid, ganaron en san Sebastián, empataron en Barcelona. Debemos ser fuertes, defender bien los centros laterales, nos van a exigir el máximo. Tendremos que hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para ganar.

-Hay bajas importantes con Muniain y Villalibre. ¿Sancet es la solución en ataque como en algunos partidos de Copa?

La baja de Raúl también por tarjetas. Utilizaremos a los que creemos que son los idóneos para ganar. Sí la barajamos, el Athletic juega partido importante esta tarde, se decidió con todos, si jugaron hoy 90 minutos en un campo con mucha exigencia y que no habían entrenado y nos decidimos por no incluir a ninguno en esta lista

-¿Te preocupa que por la lluvia el campo esté demasiado rápido?

No me parece que San Mamés se ponga pesado, rápido por la lluvia y normalmente riega el campo nos gusta rápido, espero que no haya barro, no reo que lo vaya a haber. No será excusa, para los dos igual, estará perfecto, en muy buen estado para la práctica del fútbol. Intentaremos aguantar de la mejor forma física, desde el punto de vista moral ha sido muy positivo haber pasado contra el Betis, lo presente es donde tenemos que fijar toda la atención, sumar los tres puntos es lo importante.

-¿Hay 'gusanillo' de Copa, cuesta centrarse en la Liga?

No debe costar. La Liga es la competición de la regularidad, cuanto más nivel competitivo demostremos en el partido que sea nos hará más fuerte en lo mental y competitivo, el cuerpo técnico debe evitar que eso ocurra. La disposición diferente no debe ocurrir, queremos gana cada partido y ser mejores, no debemos pensar en qué competición estamos, sino en ser mejores cada día, tener en cuenta detalles del rival, pero lo importante somos nosotros y afrontar los partidos con hambre de victoria.

-¿Cómo gestionar el físico? Después espera un partido clave en semifinales de Copa...

No podemos jugar con el medio, cuantos más partidos juegas más riesgo de lesión hay, intentamos analizar las cargas, cada jugador su estado físico, y no estamos incurriendo en riesgos. Este partido es muy posible que tenga más dificultad por el poco tiempo de recuperación. Vamos a tomar las medidas adecuadas para estar en las mejores condiciones durante el partido y, a la vez, evitar lesiones. Preferimos jugar tres partidos por semana en enero. Si queremos y estamos ilusionados con ese partido de semifinales, entonces, tenemos que jugar Liga y afrontar ambas con posibilidades de éxito. Estar satisfechos porque el equipo compite, gana y genera problemas a sus rivales.

-¿Escuchaste a Pellegrini? Ha dicho que los jugadores del Athletic cosieron a faltas a Fekir.

No las he escuchado, creo que ganamos justamente, el resultado está ahí, hay VAR. Si lo digo yo alguno me llamaría llorón... no lo sé, vamos a jugar contra el Valencia, y nosotros el jueves contra el Levante porque ganamos una eliminatoria en campo contrario. El Betis, querer pasar con una ocasión de gol... es muy poco bagaje para jugar en su campo.

-¿Estará Muniain y Villalibre para el Levante?

Es muy pronto, tendremos que esperar y ver cómo evolucionan, el diagnóstico es de lesiones musculares leves, quedan desde hoy cinco días. No vamos a tomar tampoco demasiados riesgos.

-¿Qué opinión tienes de Villalibre?

Habla poco. pero con grandísimo sentido común, respetuoso, inteligente, súper trabajar. No lo conocía, pero tengo la sensación de conocer a un gran tipo.

-¿El gran objetivo de este Athletic es repetir aquella gran segunda parte ante el Getafe? Por ejemplo, ante el Valencia

Ojalá, sigo pensando que es difícil mejorar esa versión, pero nuestra intención debe ser repetirlo. No podemos convertirlo en una situación puntual. En ese segundo tiempo se dieron dos cosas a la vez, gran juego más gran acierto. El equipo está bien, es competitivo. En el juego reúne actitudes y capacidades para que todos nos sintamos orgullosos de estos jugadores, y ese es el camino a seguir. Seremos mejores si somos capaces de afrontar cada partido con idéntica mentalidad. Es competir para ser mejores y ganar a un rival.