Javi Gracia habla por primera vez de los tres fichajes

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Athletic de Bilbao que se disputará este domingo (16:15) en San Mamés. El navarro ha repasado los tema de actualidad del club y ha hablado por primera vez de los fichajes de Patrick Cutrone, Ferro y Cristian Oliva en el mercado de invierno. Estas han sido sus palabras:

¿Ves normal que conocieras los fichajes tan a última hora? ¿Puedes hacernos una valoración sobre ellos?

Bueno, mi responsabilidad en el club ya he hablado sobre ella en anteriores ocasiones, ya sabéis en lo que realmente intervengo y en lo que no intervengo, no tengo mucha más intención de hablar de ello y lo que sí puedo hablar es que los jugadores que han venido son jugadores que quieren estar aquí, que son posiciones, salvo la posición que el club decide también dar salida a Rubén Sobrino y suplirlo con otro delantero, pues se firman dos jugadores en dos posiciones que desde el verano entendíamos que eran prioridades para reforzar. Son jugadores que están aquí, que tienen ilusión, que quieren estar aquí y por lo tanto yo le doy valor. En el momento que llegan, para mí los jugadores son mis jugadores, son los mejores del mundo y si no lo fueran tengo que hacer que sean con mi trabajo. Yo he estado informado de las cosas cuando el club lo estima oportuno, una cosa es participar más activamente en la elección de jugadores que no lo hecho y otra es estar informado y me han informado cuándo ha sido cuando lo han creído oportuno, nada más. Los tres están disponibles, es verdad que con tres entrenamientos, pero están disponibles.

¿Qué pueden ofrecer?

Primero los jugadores se tienen que asentar, tienen que aterrizar y necesitan tiempo para darnos su mejor nivel, pero desde luego desde el primer día son los jugadores que están sanos, que están con cierto bagaje de minutos de competir y que están para disposición inmediata en diferentes posiciones como digo en alguna con más efectivos con características diferentes. Cutrone ofrece otro tipo de perfil de delantero a lo que tenemos, Ferro en defensa es un defensa diferente en cuanto a envergadura, en altura física, tiene experiencia en competiciones europeas y es un efectivo más en una posición que tenemos varios jugadores por diferentes motivos de baja. Y sobre Oliva, es un centrocampista creo que es donde más el equipo necesitaba un jugador de cierta experiencia de un perfil algo diferente y con algo más de experiencia, creo que son las características y virtudes que pueden aporta, auqnue para ser justos con ellos necesitan tiempo.

¿Cómo está Cillessen? ¿Para cuándo estará?

Ya ha recibido el alta médica y a partir de ahora necesita tener esta seguridad en acciones como la que se lesionó, yo creo que será en breve, no sé decirte si en una semana en dos, no lo sé, pero en breve.

¿Entiende lo que páso con Marcelino?

Considero que es un gran entrenador, ha tenido un pasado reciente exitoso en el club, pero poco más te puedo decir, se le valora mucho a él y a su cuerpo técnico, pero no puedo hacer una valoración sobre ello porque no soy parte implicada y creo que desde la distancia siempre hay que ser prudente. Es un equipo que realmente está en un gran momento fruto de ello ha conseguido el título de la Supercopa, está clasificado para semifinales en la Copa del Rey y consiguiendo buenos resultados frente a grandes equipos, va a ser un partido my exigente por el entrenador y por el nivel de sus jugadores.

¿Cuál es la sensación con la plantilla que se te ha quedado?

Son jugadores que están disponibles, que han venido en buenas condiciones, creo que es una de las de las virtudes que tienen estos tres jugadores, que es que están para ayudar desde ya y que van a estar disponibles para el siguiente partido. En cuanto a la plantilla, pues bueno, como también he dicho antes son mis jugadores desde el momento que llegan y creo que tienen sus virtudes, que para ser justos con ellos, habrá que verles trabajar con el tiempo que necesita todo el mundo para asentarse en un sitio nuevo, pero veo una gran disposición por su parte, ya no hay margen para para cambiar nada, ahora ya toca centrarse en valorar y mucho a los jugadores de la plantilla que tengo, ayudarles a mejorar su nivel y competir de la mejor manera posible es nuestro trabajo.

Marcelino, la Copa... ¿Es un partido especial? ¿Los ves más motivados?

Trato de que así sea, venimos a victoria y ese poso hay que aprovecharlo para para esa confianza y ese optimismo que nos que nos dio este último resultado, hay que aprovecharlo, las diferencias son mínimas, tenemos que vaciarnos, dar lo máximo y no sé si es el equipo de moda o cómo calificarlo, pero sí que es un equipo que está haciendo las cosas bien, que está compitiendo muy bien y está consiguiendo muy buenos resultados, no va a ser sencillo, pero el equipo está creo que muy concienciado y de aquí al partido ya me encargaré yo de que de que todavía lo estén más.

¿Tiene la plantilla que hubiera deseado en octubre?

Tengo la plantilla que tengo y de la que tengo que sacar lo máximo y ese es mi trabajo. Los jugadores para mí son los mejores, voy a intentar ayudarles en lo que pueda para competir como equipo, sacar buenos resultados y hacer una gran segunda parte de la temporada. No tiene sentido mirar atrás, solo el próximo partido, estoy contento con el trabajo de todos mis jugadores y en este caso con algunas opciones más debido a las incorporaciones que tenemos.

¿Le puede permitir Oliva más riqueza táctica?

Como con todos los jugadores dependerá de su nivel y dependerá un poco de nivel que todos los jugadores dan realmente, no creo que sea tan importante el sistema, se trata realmente encontrar el equilibrio dentro de poner a jugadores que realmente estén en buen momento y que encontremos ese equilibrio ofensivo y defensivo. Si Cristian realmente está bien le sacaremos rendimiento jugando con doble pivote o jugando con un pivote solo jugando, pero lo importante es que los jugadores nos aporten en su mejor versión, lógicamente tratamos de elegir el dibujo inicial que creemos que nos favorece más, pero lo considero un poco secundario, lo que es realmente importante son los jugadores y el nivel en el que se encuentran.