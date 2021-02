Marcelino | Estos son los principios del último campeón

La inminencia del clásico Athletic Club-Valencia CF empuja a romper, excepcionalmente, la línea temporal del libro de relatos de los entrenadores blanquinegros: 'El Valencia CF en el banquillo. 60 entrenadores de leyenda'. Mientras en Mestalla Marcelino García Toral ya es solo nostalgia de un dulce pasado, para el resto del país se ha convertido en el entrenador del momento en su regreso a la profesión.





, en el que se revelancomo la conversación previa a su fichaje con Alemany y Alexanko, el diálogo con los capitanes a la caza del título de Copa o el vídeo con el que motivó al equipo horas antes de la final en el Benito Villamarín."Dos pares de piedras, unas cuantas chaquetas, con las que hacer menos peligrosas las porterías, y una pelota. Para un niño, no era necesario nada más para divertirse toda la tarde en los 'praos' asturianos. Sin embargo, conforme la mano del tiempo iba transformando a los 'neños' en 'guajes', sus partidos de fútbol también crecieron en sofisticación e importancia. Los tacos en las botas, los guantes de portero y las camisetas del Sporting, el Oviedo y algún que otro equipo enriquecían el atrezo sobre las verdes alfombras naturales de las aldeas cercanas a Gijón. Incluso, cuando acompañaba la suerte, gracias a los chicos más consentidos, rodaba por allí el balón de los Mundiales de México Alemania Occidental. De cuero puro, apreciado e inconfundible con sus doce pentágonos de color negro.En Careñes, a orillas del Cantábrico, jugaba como local el pequeño Marcelino. A mediados de los 70, el internado, del que se evadía al aire libre, y un traje del Sporting obraron un profundo cambio en él. Poco antes, hasta los seis o siete años, otro tipo de juguetes -coches, camiones y grúas- había acaparado su atención por influencia de su padre. El fútbol dormía en su interior, aparcado, hasta que floreció libremente en las carreras por aquellos prados que revelaron su espíritu indomable. [...]Durante prácticamente una década, a Marcelino le persiguió el asfixiante deseo de entrenar al Valencia CF. La voluntad de sacarse la espina con la que en abril de 2008 abandonó la negociación mantenida con Rafa Salom. [...] Ni siquiera la amargura de esos recuerdos moldeó la personalidad del aspirante que se sentó, nueve años más tarde, con Mateu Alemany y José Ramón Alexanko. Aunque sabía que él era la baza del primero; no podía tenerlas todas consigo porque el segundo había alcanzado un acuerdo verbal con el otro candidato, Quique Setién -Construyéndonos de atrás hacia delante, reforzando el centro de la defensa y el medio campo, podremos competir por una de las cuatro plazas de Champions -dijo mirando seguro de sí mismo a los dos representantes del club. [...]Alemany ganó el pulso, y Marcelino consiguió lo prometido. Clasificó a los blanquinegros dos veces consecutivas para la Liga de Campeones . Pero el éxito nació antes. Se gestó en la cabeza del empresario mallorquín, al que el máximo accionista había cedido el timón de una nave a la deriva. En noviembre de 2019, él mismo completó esta cruel metáfora mientras se despedía públicamente de los aficionados. «Yo aportaba y cuadraba en 2017, ahora no soy necesario. El barco va, y cada día más. Yo no me puedo reinventar a mí mismo, y Peter Lim tampoco». Con su apostilla, el exdirector general desveló por qué prefirió irse. No encajaba, ni encaja, con la cita con la que el genial Groucho Marx retrataba a quienes, sin rubor, son capaces de cambiar de chaqueta bajo presión. «Estos son mis principios. Si no le gustan€ tengo otros». [...]Casi sin darse cuenta, gradualmente, día a día, el Valencia de Marcelino se hizo como Marcelino. Rebelde y con principios. En la segunda temporada, los capitanes se adentraron en el despacho del técnico. Después de la derrota en el Coliseum, en la ida de cuartos de final de la Copa, tenían algo importante que decirle:-Míster, sabemos las recomendaciones de la propiedad, y que no existe otra prioridad que la Champions€ Pero nosotros no vamos a tirar la Copa. Queremos jugarla a muerte. Creemos que podemos ganarla - Dani Parejo habló representando a todos. Los intentos de amedrentamiento de los jugadores del Getafe habían encendido la llama, tanto como las voces de cuarenta mil personas en los últimos instantes de la victoria frente al Villarreal . «¡Mestalla quiere la Copa, quiere la Copa!». [...]Las imágenes de la gesta (frente al Getafe), las de las celebraciones con el pueblo valencianista desde el balcón tras eliminar posteriormente al Betis , o las de Valladolid, donde se obtuvo un lugar en la Champions días antes de la final, forman parte del vídeo con el que el cuerpo técnico de Marcelino emocionó a sus futbolistas en la charla previa al partido. El Benito Villamarín fue el escenario de la coronación del Valencia del Centenario. Y el Barcelona, el monstruo derrotado en la gran final. La prueba de que, si hay fe, no hay techos".

