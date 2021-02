Es otra final como una Catedral

No lo parece, pero es una final con todas las letras. Casi tan importante como la del Elche. Como todas a las que está condenado el Valencia en LaLiga hasta final de temporada después de firmar una de las peores primeras vueltas de su historia. Es verdad que el ambiente que rodea al equipo es diferente al de hace una semana. La liberación que supuso la victoria al Elche, la llegada de refuerzos en el mercado de invierno y la semana de descanso que pedía a gritos la plantilla ha revitalizado al Valencia. Lo que antes era miedo a perder y verse cada vez más cerca de los puestos de descenso ahora es hambre por ganar y empezar a mirar hacia arriba. El equipo de Javi Gracia afronta el partido contra el Athletic con un estado de ánimo diferente. La atmósfera es más positiva. Se percibe en los jugadores. El problema es que este equipo no tiene margen de error. Lo perdió hace tiempo. La situación en la tabla sigue siendo dramática y perder significaría dar un peligroso paso atrás. El Valencia está a solo 4 puntos de Osasuna, que es el equipo que marca los puestos de descenso y el calendario no da tregua. La próxima visita es el domingo al Real Madrid en Valdebebas. Por no hablar de la zona baja de LaLiga. Nadie se resigna a bajar los brazos. Ni siquiera un Huesca que ayer vendió cara su derrota ante los de Zidane. El Alavés sumó tres puntos y el Elche arañó uno al Villarreal. Aunque no lo parezca, el Athletic-Valencia es una final como una Catedral.

San Mamés es un peligro añadido. Marcelino García Toral ha sido mano de santo para el Athletic. Como lo fue hace bien poco en el Valencia. El conjunto vasco es el equipo de moda, campeón de la Supercopa de España, semifinalista de la Copa del Rey y Bilbao ha decretado estado de euforia. Su problema es el cansancio (viene de jugar una prórroga el jueves) y las lesiones de jugadores importantes como Iker Muniain, Asier Villalibre y el verdugo por excelencia Raúl García. El Valencia tiene que imponer esa frescura física que el Athletic no tiene. Una de las motivaciones del equipo (23 puntos) es la posibilidad de ganar y superar al Athletic (24) en la tabla. El Valencia quiere mirar hacia arriba y no hay mejor punto de inflexión que ganar al equipo de Marcelino en un escenario mayestático como La Catedral.



Continuidad al once

El Valencia ha preparado cómo contrarrestar las mchas virtudes del Athletic de Marcelino, pero sabe que la victoria pasa por imponer su fútbol y ser el equipo equilibrado que fue en el último partido. Gracia cree en el bloque que ganó (1-0) al Elche dejando la portería a cero por primera vez en Mestalla. El técnico medita da continuidad a los mismos once jugadores. Sería la primera vez en 22 jornadas. Nunca antes lo había hecho. La alineación será la misma. El banquillo, no. Cambiará y eso es un buena noticia. El técnico ha ampliado su fondo de armario, la unidad B hace más fuerte al equipo y hoy es el primer día para demostrarlo. Patrick Cutrone, Ferro y Christian Oliva viajaron a Bilbao y están preparados para ayudar desde ya. Ha llegado la hora de ganar, crecer como equipo y disfrutar aunque solo sea un poquito de esta segunda vuelta. Perder es volver al infierno.