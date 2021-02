Pregunta a Gracia: ¿Qué sensación le deja el punto?

Javi Gracia ha hablado de los tres fichajes y de su aclimatación después de que solo debutara Cutrone en el empate contra el Athletic. El entrenador del Valencia CF ha explicado en qué situación queda el equipo con estos refuerzos y ha recalcado que el equipo "ha sido injustamente perdedor" en la primera mitad.



¿Van a caber en el once los fichajes o cambiará el sistema?

La plantilla no solo se reduce a estas tres incorporaciones que en función de su trabajo y de cómo evolucionen elegiremos lo mejor, yo siempre estoy abierto a ver el estdo de forma de mis jugadores y elegir la mejor manera de jugar, si hay que cambiar el sistema se cambiar, pero soy más de tratar de elegir a los jugadores que crea que están en mejor momento y con esos encontrar el equilibrio del equilibrio y de momento el sistema más utilizado ha sido el 4-4-2 y los nuevos jugadores pueden jugar en este sistema y en otros también.

¿Con las nuevas incorporaciones el objetivo de este año cambia?

Ya sabes que a nivel de objetivos y tal y como estamos esta temporada creo que lo más sensato es no desviarnos de los tres puntos que hay en juego en el próximo partido, creo que es lo mejor, ahora sí que vamos sumando en los últimos partidos, victoria, empate... pero seguimos con mucha necesidad de puntos y vamos a ir viendo según cómo va desarrollándose la temporada y hablaremos de si podemos aspirar a una cosa o a otra, desde luego a lo que tenemos que aspirar es a ser más constantes, ambiciosos e intensos los partidos que nos quedan.

No se ha visto un Valencia muy ambicioso en la primera parte. No sé si ha salido a ganar.

No estoy de acuerdo, en la primera parte claro que hemos salido a ganar, la actitud del equipo se ha visto en el campo, el rival no nos ha tirado ni a portería, la única vez que ha metido el balón a a portería ha sido en propia puerta, hemos tenido más tiros y más presencia que el rival, ha habido momentos de defender lógicamente porque son un gran equipo, pero el equipo era injustamente perdedor en la primera parte, podíamos hacer muchas cosas mejor, pero el equipo en los primeros minutos no ha salido mal.

¿Cómo ha visto a Cutrone?

El tiempo que ha estado sobre el campo ha participado de ese trabajo defensivo que el equipo ha necesitado y en labor de ataque ha estado sobre en algunas transiciones, sobre todo la que ha tenido abriendo a banda derecha para Maxi, ha estado muy activo, muy ilusionado, con muchas ganas y trabajando como el resto del equipo.

Ha repetido el mismo once. ¿Ha encontrado el once tipo cinco meses después?

Para este partido ha sido el mismo, para el siguiente ya veremos, tengo que valorar el trabajo de todos mis jugadores en los partidos y los entrenamientos y siempre sudecen cosas a lo largo de la semana que hacen que algún jugador no esté disponible o que aparezca la opción de que haya otro jugador que se encuentre mejor, no renuncio a repetir este once, pero tampoco puedo confirmar que jugarán el próximo partido, sabiendo que estos jugadores han entrado bien, nos han dado 4 de 6 puntos y si hubiéramos estado más acertados podríamos hablar de un mejor resultado.

Hablaba de ser más ambicios e intensos. ¿Qué sensacion le deja el punto?

En la primera parte hemos ido con desventaja en el marcador, pero no nos han tirado a portería, hemos tenido nuestras llegadas sin sufrir apenas agobios en nuestra portería, es cierto que el autogol de Hugo nos ha hecho irnos con desventaja en el marcador, pero yo creo que en la segunda parte el equipo ha tenido más dudas, pero con el partido más abierto ha habido algunas ocasiones y hemos hecho el gol a balón parado y si hubiéramos tenido acierto podríamos haber hecho algún gol más. El equipo nunca ha renunciado a ganar, no nos hemos encerrado atrás, no hemos hecho los cambios para aguantar el punto, hemos ido a por la victoria y no ha sido posible. Me gustaría que el equipo compita con la misma intensidad, constancia, ambición y necesidad con independencia de venir ganando o perdiendo en el marcador y sabiendo que los puntos que hay en juego son oro y tenemos que hacer todo lo posible por ganar.