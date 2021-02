La rajada de Óscar Fernández al árbitro

El Orihuela empató al Valencia CF Mestalla (2-2) en el minuto 93 con una polémica falta que aprovechó Olmedo para batir a Unai en una acción en que, por si fuera poco, varios jugadores visitantes que buscaban el remate se encontraban en fuera de juego posicional y, según los jugadores del filial, tapaban la visión del portero Unai Etxeberria. Los jugadores protestaron al árbitro en el campo y, minutos después, ya en sala de prensa, Óscar Fernández señaló al árbitro con una jugada "escandalosa" y unos últimos minutos "que me han parecido de lo más esperpéntico y surrealista que he visto en un campo de fútbol". Estas eran sus palabras:

¿Qué valoración hace del partido?

La valoración es jodida y negativa. Al final siempre hablo de eficacia, es una pena que la gente no vea lo que hacen y lo que se esfuerzan los chicos, hoy después de remontar y de hacer una buena primera parte te encuentras con un gol en un error nuestro infantil, te pones 0-1, eres capaz de remontar jugando en campo contrario, ellos no han pasado del centro del campo para nada, remontas y en la última jugada te empatan en una jugada que después de verla me parece más escandalosa. Hay que levantarnos, no queda otra. El tema de la eficacia seguiremos trabajando para estar más acertados en área contraria y menos desacertados en la nuestra.

¿Cómo está el vestuario?

Ha sido duro para los chicos, se merecen una alegría, se esfuerzan, trabajan, se encuentran con un arbitraje como el que se han encontrad hoy, no me quiero lanzar porque no quiero distorsionar la realidad, la clasificación es la que es, y me duele por ellos porque trabajan mucho y bien. El vestuario hace cosas increíbles, pero nos falta ganar partidos.

La jugada polémica del gol.

La falta le da en la espalda... pero es algo que se nos escapa a nosotros. Tenemos que seguir trabajando e intentar matar el partido en área contraria y ya está. ¿Qué quieres que hable del árbitro? No lo hecho nunca y no lo voy a hacer ahora, no voy a buscar escusas, pero que vean la jugada. Hay que ver la previa y la jugada. Quedaban seis segundos para acabar el partido. Que lo vean, que lo vean. Hay una jugada con agresión en medio campo, saca amarilla y sigue la jugada. Los últimos tres o cuatro minutos me han parecido de lo más esperpéntico y surrealista que he visto en un campo de fútbol.