Ezequiel Garay tiene una oferta para volver a jugar a fútbol

El ex futbolista del Valencia CF no está retirado, ni mucho menos, está sin equipo. Su contrato con la entidad de Mestalla terminó en junio de 2020 ya que no llegó a un acuerdo de renovación, y además, estaba convaleciente de una grave lesión, ya que meses antes, el dos de febrero, se había roto el ligamento cruzado de una rodilla en el partido de Mestalla ante el Celta de Vigo.

Por ello no encontró equipo en el mercado de verano, pero tampoco lo ha tenido en el de invierno que se terminó el pasado lunes uno de febrero. Ahora, desde Argentina se informa de que Garay ha recibido una oferta del Newells Old Boys, según asegura TYC Sports. Lo cierto es que el ex jugador del Valencia CF ya ha rechazado ofertas de otros equipos europeos y parece complicado que vaya a aceptar regresar a la liga argentina.

El jugador ya se encuentra plenamente recuperado de su lesión de rodilla tal y como él mismo se encargó de comunicar a través de las redes sociales a finales del mes de diciembre del año pasado. Garay explicó que antes de fichar por ningún equipo su opción fue recuperarse al cien por cien. El argentino ya no tiene lesión alguna y trabaja para encontrar un equipo en el que seguir jugando a fútbol a nivel profesional.

La salida de Garay del Valencia CF no fue solo un contrato que finalizó y no se renovó, ni si quiera una negociación que no llegó a un acuerdo, su adiós a la entidad de Mestalla estuvo envuelto de una tremenda polémica que geminó cuando el máximo accionista Peter Lim decidió cesar al ahora entrenador del Athletic, Marcelino García Toral. El futbolista fue de los más críticos con la decisión del club, no en vano le une una tremenda amistad con el técnico asturiano desde que ambos coincidieron en el Racing de Santander.

A ello se unió también el convulso momento que vivió el Valencia CF en el tramo final de la temporada y el mal ambiente que se generó en el seno del vestuario con el entrenador Albert Celade. Finalmente, un domingo por la mañana, Garay anunció a través de un video que difundió por las redes sociales, que su etapa como futbolista del Valencia CF había terminado. Aquello generó un revuelo tremendo.