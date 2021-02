¿Qué quiere hacer el Valencia CF con Gayà?

Primero fue Yunus Musa y después Gabriel Paulista. Ahora todo el foco está en Gayà. El Valencia CF tiene decidido abordar en las próximas semanas la renovación de contrato del capitán del equipo, José Luis Gayà. De momento no ha habido más que contactos entre las partes, pero las negociaciones comenzarán en breve. El club ve en el futbolista de Pedreguer el mejor embajador de su proyecto y no quiere que su ampliación de contrato se enquiste ni dejarla para más adelante. Gayà tiene 25 años y termina contrato en 2023. El momento es ahora y el objetivo que llegue a verano con el acuerdo de renovación de contrato y blindaje de cláusula de rescisión cerrado.

Se trata, sin duda, de un movimiento estratégico que define el proyecto, renovar a Gayà o no renovar a Gayà dirá hacia dónde quiere ir el Valencia CF y hacia dónde no quiere ir. De momento, recientemente han salido informaciones sobre un posible interés del FC Barcelona en él porque el club catalán ya está sondeando el merado en busca de un posible recambio de Jordi Alba, que ya tiene 31 años y sobre todo, nadie por detrás con nivel para hacerle el relevo. Si bien, Alba -también formado en la cantera del Valencia CF-, es en estos momentos uno de los futbolistas más en forma del equipo que entrena Ronald Koeman. Pues bien, este periódico ha preguntado al entorno de José Luis Gayà, concretamente a la empresa de representantes que lleva su carrera, Toldrá Consulting, y la respuesta ha sido inequívoca: El futbolista solo está pensando en sacar adelante al equipo y no tiene ninguna propuesta ni llamada del FC Barcelona ni tampoco de ninguno de los tres candidatos a la presidencia, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Es más, el pasado domingo 20 de diciembre, tras el empate del Valencia CF en el Camp Nou ante el Barça, al capitán del Valencia CF se le preguntó por su renovación en el programa El Partidazo de la Cadena Cope y su respuesta fue corta y contundente: "Mi objetivo es quedarme en el Valencia CF". Sin más.

Queda claro que la dos partes quieren, el Valencia CF renovar a Gayà y Gayà renovar en el Valencia CF, y por lo tanto no queda más que esperar a que empiecen las negociaciones. A finales del pasado año ya hubo conversaciones, que sirvieron para retomar lo que las partes habían hablado antes de la pandemia y con motivo de la misa quedó aplazado. En este sentido, es importante hacer un matiz que sirve para explicar qué piensa el Valencia CF de Gayà, o mejor dicho, qué piensa el Valencia CF de la posición de Gayà en el equipo. Pues bien, es uno de los pocos jugadores por los que es plenamente consciente que tiene que hacer un esfuerzo y por varios motivos. Uno es el nivel del jugador, que es titular indiscutible con la selección española, y otro su posición en el mercado. Si no apuesta por él, puede tener propuestas sumamente interesantes. De ahí que el club sea consciente de la necesidad de apostar por el futbolista. Sobre el nivel de Gayà se pueden decir muchas cosas pero lo que no admite debate es la implicación del capitán. Más que nunca ha quedado de manifiesto en lo que va de esta durísima temporada para el equipo. Él ha tirado del carro como capitán y ha peleado para involucrar tanto al entrenador cuando presentó la dimisión el pasado mes de septiembre porque se sentía engañado por el club en materia de ventas y fichajes, como del resto del vestuario tratando de concienciar al resto de futbolistas de la necesidad de que el grupo esté por encima de las individualidades. Ahí, Jaume Domènech ha sido también parte activa y fundamental.



En el mejor once de Europa

En cuanto al nivel del futbolista, ahí están los datos del pasado mes de enero, mes en el que está en el once ideal de la liga española y de todo el fútbol europeo que elabora la página web Whoscored -que se dedica al análisis y a la estadística sobre las principales competiciones futbolísticas europeas-. Valga como ejemplo que en el once ideal de enero del fútbol europeo junto a Gayà hay futbolistas como Jadon Sancho del Dortmund, Muller del Bayern, Cancelo y Gündogan del Manchester City o el mismo Leo Messi. El argentino repite con Gayà entre los mejores del mes de enero de la Liga española acompañado de futbolistas como el exvalencianista Dani Parejo, ahora en el Villarreal, el portero del Real Madrid Courtois, los sevillistas Koundé y En-Nesyri o el sueco de la Real Sociedad Alexander Isak.