Laporta ofreció a Lim comprar el Reus

Joan Laporta no para de dar entrevistas, con alguna píldora noticiosa, durante la vuelta por los medios de comunicación en la campaña electoral del FC Barcelona. El ex presidente y candidato ha vuelto a hablar de su relación con el Valencia CF, en este caso, con Peter Lim, después de hacerlo de la gestión de Mateu Alemany en Mestalla.

Laporta ha desvelado que mantuvo conversaciones con Lim para comprar el Reus. En el Canal Reus TV el abogado catalán explica que en 2018 estuvo negociando en València la inversión de Lim en el club catalán, sumido en una crisis que le llevó a la desaparición el 20 de octubre de 2020 y que finalmente terminó comprando un fondo de inversión.

"Sí, sí, bueno con Jorge Mendes.... Fue con Peter Lim, que lo conozco, y le comenté si estaba interesado en hacer alguna operación con el Reus. Con Peter era ver cómo podíamos ayudar de forma económica al Reus porque Joan (Oliver) nos había explicado que la situación estaba complicada", asegura Laporta sobre ese intento por ayudar al ya desaparecido Reus. Una nueva muestra de las conexiones del candidato a la presidencia del Barcelona con el Valencia CF de Meriton.