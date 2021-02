La respuesta de Jaume ante las críticas

La mejor crítica es la que se hace él a si mismo. Es la filosofía de Jaume Domènech, portero del Valencia CF. Así de claro lo ha dicho en una entrevista concedido a Onda Cero València.

A preguntas del periodista Eduardo Esteve, esto ha respondido Jaume:

¿Lees las críticas o pasas?

"No soy una persona que se centre mucho en esas cosas, en mi carrera siempre he tenido que luchar contra muchos obstáculos, entonces me he generado cierto autoconfianza, cierto autoanálisis y no me centro en la opinión de los demás. Yo considero que aporto mucho en el campo, aporto mucho fuera del campo y al final la única opinión que vale o que me importa realmente es la mía, porque es la que vale para uno mismo. Luego viene todo lo demás, y entiendo que estoy en un club muy grande, entiendo que hay una responsabilidad muy grande y que llevo muchos años en este equipo y entiendo que haya gente que pueda opinar mal de mí, otros opinará bien€ pero ni la crítica encumbrándome ni la crítica negativa me afecta porque hay que estar preparado para esto y no me paro mucho con esas cosas".

Pero hasta hace poco eras el portero que más paradas había hecho de la Liga...

"Sí, es un dato que me pasaron. Es un dato más, a seguir trabajando para que nos lleguen menos si puede ser, no te puedo decir otra cosa".

¿Se valora a veces menos lo de casa que lo de fuera?

"No sabría qué decirte, me siento bien, me siento valorado por el entrenador, por mis compañeros, por la calle la afición me muestra cariño y respeto y me parece algo increíble que agradezco muchísimo y luego, pues lo que te he dicho, en grandes clubes como el Valencia CF siempre hay detractores y gente que te apoya. Yo estoy agradecido a todos y me dejo la vida por este equipo, es lo único que puedo decirte".