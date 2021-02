Mucho cuidado con el gemelo de Carlos Soler

El Valencia CF no gana para sustos. Carlos Soler y Patrick Cutrone no han entrenado este jueves por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna. Los dos están entre algodones, pero no están descartados ni mucho menos para el partido del domingo contra el Real Madrid en Valdebebas. Al revés. El club confía en que puedan incorporarse en las próximas horas.

El centrocampista se ha ausentado del entrenamiento por culpa de unas molestias musculares en el gemelo que no le permitían entrenar al cien por cien. El cuerpo técnico y el jugador han decidido parar 24 horas y trabajar en el gimnasio con los fisios, pero el club es optimista y se confía en la vuelta a los entrenamientos del jugador este viernes. Soler es muy importante para el equipo y contra el Real Madrid todavía más.

También se respira optimismo con Cutrone. El italiano recibió un fuerte golpe en la rodilla en la jornada del miércoles, esta mañana tenía molestias y se ha decidido que no trabajar al mismo nivel que sus compañeros por precaución. La idea es que el viernes vuelva al grupo. También entrenó al margen Toni Lato con unas ligeras molestias que no revisten gravedad.

Las pruebas

Gracia sigue preparando el partido del domingo a la espera de la información que llega desde la enfemería y desde el TAD. El técnico ha juntado esta mañana a Ferro con Gabriel Paulista a la espera del fallo del tribunal. Christian Oliva ha sustituido a Carlos Soler formando doble pivote con Uros Racic.