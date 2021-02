Entrevista a Christian Oliva

Christian Oliva ya espera a su debut oficial con la camiseta del Valencia CF. Un estreno que podría ser este domingo contra el Real Madrid. Mientras tanto el uruguayo ha aprovechado sus primeros días en la ciudad para conocer Mestalla del que dice que es "increíble" y para aclimatarse rápidamente a sus nuevos compañeros y a Javi Gracia. Esto ha dicho Oliva en una entrevista en el programa 'La Grada' de Radioesport Valencia con Roberto Ferriol.

El centrocampista también ha podido observar algunas diferencias entre la Serie A y LaLiga Santander como que en España "hay más huecos" en el campo, pero, sobre todo, Christian Oliva sabe a qué equipo ha llegado: "Yo desde pequeño miraba ya al Valencia CF porque en Uruguay vemos los equipos grandes de Europa".

- Físicamente estás bien, jugaste un partido justo antes de venir ¿estás para jugar?

Si, estoy a disposición desde que llegué, físicamente me encuentro muy bien y como dices antes de venir jugué un partido entero

- ¿Sabías algo de Valencia?

Si, mi representante me comentó que podía ser el último, es difícil concentrarte cuándo sabes que te puedes marchar después del partido pero lo di todo. No es nerviosismo pero te saca un poco la cabeza del partido.

- Primeros días

Mejor de lo que esperaba, se ha puesto mucha gente a disposición y eso ayuda mucho

- Camiseta del Valencia CF

Yo estuve en un equipo grande de Uruguay, igual que en Valencia estás siempre obligado a ganar, estoy con mucha ilusión.

- Salto a Europa

Estuve un año en Nacional solamente, tuve un año muy bueno y pude dar el salto, Uruguay es muy chico pero saca muchos jugadores.

- Uruguayos en LaLiga

No, no conozco a ninguno, Maxi me habló cuándo aterricé en Valencia. A los otros Uruguayos no los conozco.

- Paso de Italia a España

Mestalla es increíble, el otro día desde el banquillo vi que aquí hay más huecos para jugar que en Italia, allí es más táctico.

- Partido ante el Real Madrid

Eso lo decide el mister, que está toda la semana trabajando con el grupo, yo trabajo siempre al cien por cien para jugar siempre. En todos los partidos me gustaría ver mi nombre en el once titular.

- Quedarse en Valencia

No me he puesto a pensar mucho en eso, voy partido a partido y hacerlo bien. Si lo hago, lo que uno quiere se dará.

- Equipo

He visto un equipo muy joven, puedo aportar garra, entrega y lo que pida el entrenador, tengo poca experiencia pero también la puedo aportar.

- Garra

Se nos conoce por la 'garra charrúa'. Al jugador uruguayo se le caracteriza por la entrega, por ese plus que da en cada partido y en cada pelota.

- Desafío del Valencia CF

Yo quería venir al Valencia, que es un equipo grande, tengo además un compañero uruguayo y la ciudad es muy linda. Yo desde pequeño miraba ya al Valencia CF porque en Uruguay vemos los equipos grandes de Europa y me motivaba mucho venir.

- Valencia campeón

Yo vengo a ayudar al equipo e intentar sacar al equipo todos juntos y después los resultados se darán.

- Vestuario

Es un equipo muy joven pero van todos para el mismo lado.

- Hobbys

Juego a la PlayStation y poco más, juego mucho al FIFA pero no me tengo en el equipo (risas). Todavía no sé quiénes juegan del equipo pero lo descubriré.