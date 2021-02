Oliva se ofrece a la espera de Carlos Soler

El Valencia CF no gana para sustos. Carlos Soler no entrenó este jueves en la ciudad deportiva de Paterna. El '8' está entre algodones, pero no está descartado ni mucho menos para el partido del domingo contra el Real Madrid en Valdebebas. Al contrario. El jugador y el club confían en que puedan incorporarse en las próximas horas. El centrocampista se ausentó del entrenamiento por culpa de unas molestias musculares en el gemelo que no le permitían entrenar al cien por cien. El cuerpo técnico y el jugador decidieron parar 24 horas y trabajar en el gimnasio con los fisios, pero el club es optimista y confía en la vuelta al trabajo del jugador este viernes. Soler es muy importante para el equipo y contra el Real Madrid aún más.

Carlos es insustituible en este equipo. La buena noticia para el Valencia es que, a diferencia de la primera vuelta, Javi Gracia tiene soluciones de garantías en el banquillo para contrarrestar una posible baja de Soler. Son las ventajas de haber reforzado el centro del campo en el mercado de invierno y tener un fondo de armario más importante. Esa nueva pieza es Christian Oliva. El uruguayo ensayó en el doble pivote junto a Uros Racic y está preparado física y tácticamente para jugar en el caso de que Carlos no llegue a tiempo.

Así lo confirmaba Oliva en una entrevista en el programa 'La Grada' de Radioesport Valencia. «Estoy para jugar, estoy a disposición desde que llegué, físicamente me encuentro muy bien y antes de venir jugué un partido entero». El uruguayo sabe que la decisión final es del entrenador. Mientras tanto trabaja al cien por cien en Paterna para ganarse su confianza. «Eso lo decide el míster, que está toda la semana trabajando con el grupo, yo trabajo siempre al cien por cien para jugar siempre. En todos los partidos me gustaría ver mi nombre en el once titular», decía. De momento, su integración es buena a todos los niveles y está deseoso de aportar experiencia y la «garra charrúa». «He visto un equipo muy joven, puedo aportar garra, entrega y lo que pida el entrenador, tengo poca experiencia pero también la puedo aportar. A los uruguayos se nos conoce por la 'garra charrúa'. Al jugador uruguayo se le caracteriza por la entrega, por ese plus que da en cada partido y en cada pelota», decía.

Hasta la fecha, Oliva está encantado en el club y la ciudad. «Yo quería venir al Valencia, que es un equipo grande, tengo además un compañero uruguayo y la ciudad es muy linda. Yo desde pequeño miraba ya al Valencia CF porque en Uruguay vemos los equipos grandes de Europa y me motivaba mucho venir. Yo estuve en un equipo grande de Uruguay, igual que en Valencia estás siempre obligado a ganar, estoy con mucha ilusión. Yo vengo a ayudar al equipo e intentar sacar al equipo todos juntos»



La ambición de Carlos Soler



Soler envió a través del club un mensaje ambicioso de cara al partido del domingo. «Somos el Valencia CF y tenemos que ir a todos los campos a ganar. Este club es muy grande y es una buena oportunidad para ganar y coger más confianza. Ganar al Real Madrid nos daría un impulso importante para las próximas jornadas. Tenemos un calendario duro y apretado. El partido contra el Real Madrid tenemos que afrontarlo con nuestras armas. Sabemos donde podemos hacerles daño, donde pueden hacernos ellos daño e intentaremos contrarrestarlo. Aunque tengan bajas el once que se les queda es de los mejores».



Cutrone llega; Lato, difícil



También se respira optimismo con Patrick Cutrone. El delantero italiano recibió un fuerte golpe en la rodilla en la jornada del miércoles, el miércoles tenía molestias y se decidió que no trabajara al mismo nivel que sus compañeros por precaución. La idea es que este viernes vuelva al grupo y está disponibles contra el Real Madrid. Más complicado lo tiene Toni Lato. El lateral izquierdo arrastra unas ligeras molestias musculares y llega al partido del domingo contra los blancos muy justo. El de la Pobla de Vallbona, sin embargo, va a intentarlo hasta el final para ayudar al equipo.



Ferro y Paulista ensayan juntos

Javi Gracia ensayó un teórico once titular con la presencia de Christian Oliva por Carlos Soler y Ferro en lugar del sancionado Hugo Guillamón. El portugués probó en el centro de la defensa junto a Gabriel Paulista y gana enteros para debutar el domingo en el partido de LaLiga ante el Real Madrid. Gracia trabajó con el luso porque la participación de Hugo todavía está en el aire. El club espera que a lo largo del día el TAD de pronuncie con una resolución definitiva o con una nueva cautela para el canterano. El resto de la línea de cuatro está clara con Thierry Correia otra vez en el lateral derecho y el capitán José Luis Gayà en la izquierda.

Gracia continúa apostando por el 4-4-2 y por el bloque que ha sumado 4 de los últimos 6 puntos contra el Elche y el Athletic. El técnico ensayó este jueves con los mismos once jugadores y no se descarta que repita once por tercera jornada consecutiva a la espera de ver lo que sucede con Carlos Soler y Hugo Guillamón. El técnico sigue apostando por Daniel Wass en banda derecha y Gonçalo Guedes se ha ganado la continuidad en el carril izquierdo después de sus dos últimas actuaciones. El luso respondió al toque de atención del entrenador y la charla de los capitanes y vuelve a ser fijo. Gracia repitió las bandas y también el ataque. Manu Vallejo y Maxi Gómez ensayaron juntos y se afianzan como pareja.