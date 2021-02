"Mi sanción es injusta, hay partidos con casos similares y no se sancionan"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Real Madrid que se disputará el domingo (16:15) en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva de Valdebebas. El navarro ha repasado los temas de actualidad del club blanquinegro. Estas han sido sus palabras:

No se podrá sentar en el banquillo por una infracción de noviembre? ¿Qué le parece?

Entiendo que es propiciado por diferentes circustancias, pero más allá del tiempo y el momento, lógicamente tengo que aceptar y acepto esa sanción, aunque me parece realmente injusta, porque no entiendo el procedimiento y en base a qué se sanciona si no hay un acta arbitral que lo refleja y hay otros partidos con circustancias similares y no se sancionan, no lo entiendo, pero lo acepto y trataremos de hacer lo importante que es hacer un buen partido.

¿Cómo está Carlos Soler?

Carlos se encuenta bien, es cierto que ha arrastrado algunas molestias, pero las últimas sesiones las ha podido completar y está disponible y en plenitud.

El Madrid tiene muchas bajas en defensa.

Es cierto que tiene alguna baja pero es el Real Madrid y tiene una plantilla repleta de internacionales, en defensa puede recuperar dos nuevas opciones en el lateral derecho, lo más destacable es la ausencia de Ramos, pero el resto del equipo va a ser una alineación tipo y no creo que vayan a acusar las ausencias que vayan a tener.

¿El planteamiento es evitar esa primera media hora de la primera vuelta donde el Madrid tuvo el control? ¿O buscar más velocidad a la espalda?

Es cierto que el partido, todos tenemos en mente el resultado contra ellos, pero sabemos que lo conseguimos con muho trabajo y mantener los 90 minutos una superioridad contra el Madrid no es fácil y tiene que haber minuto de defender y ceder terrerno, pero fuimos agresivos en nuertra presión y nos dio opción de recupera en campo contrario. Es verdad que el rival ha sufrido en los espacios que ha dejado en defensa a la espalda y ha provocado expulsiones y situaciones de gol es cierto que puede darse, estamos preparados para un partido muy exigente y tenemos claro nuestro comportamiento y cómo podemos defender bien y encontrar las maneras de crear más peligro, no solo con velocidad a la espalda, también siendo más dominadores. Será un partido muy exigente y debemos de dar lo mejor para tener opciones de puntuar en ese campo, y ojalá sean los tres puntos.

Parece que Ferro apunta a la titularidad. ¿Se cree que haya pasado un semana tan tranquila?

Ha sido una semana muy parecida a otras, en cuanto a lo que hago en el día a día con la misma ilusión e intensidad en mi trabajo preparando los partidos. Es cierto que luego tengo estos ratos con vosotros que noto esa diferencia por el interés en ciertos temas y las preguntas, pero yo ya tengo la plantilla que tengo y seguimos trabajando, no cambia mucho mi situación en el día a día. Con respecto a Ferro, es cierto que tenemos la asuencia de Hugo, la situación con Diaka y se abren las posibilidades para que Mangala y Ferro y siempre aparece otra opción si queremos cambiar de sistema, pueden disponer de minutos, para eso han venido, Los tres son jugadores que están a nuestra disposición n y cuando veamos que es oportuno darles la posibilidad de jugar.

¿Están los tres fichajes para ser titulares? ¿Cillesen está listo para entrar en la convocatoria?

Los tres han estado a disposición desde el primer día y luego ya es cuestión de valora necesidades del equipo y valorar el momento para darles más o menos minutos. Jasper es una situación que ya hablamos, ya recibió el alta médica, pero todavía necesitaba algo más de tiempo para estar disponible y minimizar los riesgos de que pueda caer lesionado. Esta semana está cumpliendo ciclo, la semana que viene puede que está disponible y si no es la que viene, será la siguiente.

Con el Madrid fuera de la Copa del Rey y pensando en la Champions, ¿El Valencia tiene más posibilidades?

Las posibilidades no varían por el hecho de esa situación, pienso que ellos no dan la Liga por perdida, han reducido distancias, se está generando esa corriente de que tienen opciones, de que nadie les dé por muertos, quedan muchos puntos por jugar y el potencial del equipo invita a esperar que van a estar peleando hasta el final. Están fuera de la Copa, tienen la Chmpions, pero el calendario les permite preparar semanalmente este partido y estar en las mejores condiciones para jugar contra nosotros. Nosotros tenemos también nuestra ambición y aspiraciones de ir a ganar con la dificultad que tengamos.

¿En qué trastoca ver el partido desde la grada?

Me gustaría estar en el campo, participar y transmitir cerca de la línea poque desde ahí puedo realmente ayudar y recordar cosas y estimular al jugador y corregir cosas, el estar cerca siempre ayuda, pero estará el resto del cuerpo técnico, trabajamos día a día y tenemos plena confianza, y no habrá mucho cambio en cuanto al mensaje que vaya a recibir el jugador.

¿Se plantea un cambio de sistema?

Siemrpe uno valora muchas cosas, lo nuestro, los jugadores, el estado de forma de mis jugadores y combinando otros elementos como contra quien nos enfrentamos y qué dibujo utiliza, trato de encontrar el equilibrio o la manera de jugar más equilibrado, siempre hago esas valoraciones y antes del partido lo hemos preparado y ya lo tenemos decidido, pero no quiero hablar sobre ello.

Siete jornadas marcando un solo gol por partido, no da para más. ¿Hay un problema de eficacia?

Se puede ver desde diferentes puntos de vista, hacer gol en todos los partidos yo lo veo como positivo, porque el equipo tiene capacidad para hacer gol. Creo que el equipo está generando situaciones de gol y llegadas. Encontrar el equlibrio es lo importante, podemos hacer más gol, pero no lo achacó a la falta de pegada, estamos genenando que para mí es lo importante y confío en que con la calidad de los jugadores que tenemos no tengo duda que meteremos más goles y mejoraremos, los resultados que estamos consiguiendo demuestran la igualdad que hay en los partidos, hay muchos empates, con victorias y derrotas ajustadas y queremos dar ese paso para no solo competir, sino para ganar con más asiduidad.

¿Ha estado sancionado? ¿Cómo se va a comunicar?

Sí, ya he estado sancionado, mi modo de operar es el que nos permita la reglamentación, estaré en el sitio que me asignen y desde allí estar con la comunicación que me permita la reglamentación, como hace todos.