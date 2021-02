Atención a lo que dice Gayà sobre el equipo

José Luis Gayà ha sido el protagonista del Valencia CF al acabar el partido en los micrófonos de Movistar LaLiga. El capitán no se ha cortado y ha sido claro con las explicaciones a la derrota frente al Madrid.



¿Qué sensaciones deja la derrota?

Sensaciones malas, creo que hemos regalado la primera parte, no es la primera vez que nos pasa, hay que venir aquí y decirlo, pero si salimos y no lo hacemos no sirve de nada. En la primera parte no sé porqué no hemos salido con la intensidad que debe este partido porque ellos son un grandísimo equipo y si no sales con la intensidad debida en este tipo de partidos, no sé a qué vamos a aspirar

¿Demasiadas facilidades?

Sí, en la primera parte sobre todo íbamos a la presión de una manera muy tímida, no salían muy fácil, ellos tenían el balon y cuando lo recuperábamos el balón después de estar tanto tiempo sin él, no encontrábamos salida y no hemos sabido dar tres pases seguidos en la primera parte y así es muy difícil.

El equipo cambió en la segunda parte.

En la segunda parte hemos estado mejor, pero tampoco era muy difícil mejorar lo de la primera parte, hay que hacerlo desde el principio y no está bien que vengamos aquí, lo hablemos y luego no lo hagamos.

Solo se había perdido un partido este año.

Por eso no se explica las sensaciones de esta primera parte que son muy malas, pero tenemos que pensar en el siguiente partido que es el Celta y en ganar, en casa tenemos que ser fuertes, venimos de ganar al Elche y tenemos que ganar de tres.

¿Dónde tiene que mirar este Valencia?

Hay que mirar al siguiente partido, no sirve de nada mirar la clasificación, hay que mirar al próximo partido, es lo que todos tenemos que hacer, hoy teníamos que venir a hacer un gran partido y no lo hemos hecho, hay que mirar al siguiente e intentar ganar sí o sí.