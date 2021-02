Autocrítica y responsabilidad

Más del 40 por ciento de los lectores cree que los futbolistas del Valencia CF son los grandes responsables de la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid. Son los resultados de una encuesta en la edición digital de este periódico. La pregunta es clara y directa y las posibles respuestas son tres, y todas ellas argumentadas. «¿De quién es la culpa de que los jugadores del Valencia CF salieran relajados ante el Real Madrid?» fue la pregunta de este periódico a los aficionados, y tres las posibles respuestas: A. De los jugadores, porque su obligación es dejárselo todo siempre. B. De Javi Gracia, porque es el entrenador y es quien tiene que motivar al equipo. C. De Anil Murthy y Peter Lim, porque son los 'padres' del proyecto. Pues bien, al cierre de esta edición con cerca de mil votos, que suponen un muestreo más que interesante, el 26% consideraba a Lim y Murthy como los responsables, un 32% al técnico Javi Gracia y un 42% a los futbolistas. Queda clarísimo que para el aficionado no pasó desapercibido lo que sucedió sobre el césped del Alfredo Di Stéfano.

Y no es para menos porque la falta de intensidad y actitud por parte de los jugadores fue más que evidente. Por ello la sesión de entrenamiento posterior a la derrota no fue una más. Los jugadores trabajaron solo de manera regenerativa y hoy tendrán jornada de descanso, pero fundamentalmente hablaron. Y por encima de todo, hicieron autocrítica. Cuatro fueron los pilares del discurso interno que emergió ayer del vestuario blanquinegro, además de autocrítica, compromiso, exigencia y responsabilidad. Pero sobre todo, trasladarlo al terreno de juego.

Los futbolistas son plenamente conscientes de que en Valdebebas no estuvieron a un nivel mínimo exigible como profesionales del fútbol y como futbolistas del Valencia CF y saben que ante el Celta de Vigo tienen que darle la vuelta a la tortilla. Creen que la desconexión de Madrid debe quedarse en Madrid y ante tal afirmación solo cabe una respuesta: es una de esas cosas que no se dicen, se demuestran. La temporada del Valencia CF es bastante decepcionante en cuanto a resultados se refiere, y más allá de que los 'padres' del proyecto sean el máximo accionista Peter Lim y el presidente Anil Murthy, al final los que juegan son ellos y son los únicos que pueden convertir las palabras en hechos. Que el equipo no tuvo la intensidad de otros partidos, o no saltó al terreno de juego con la concentración con que lo hizo, por ejemplo, ante el Elche, el Athletic de Bilbao o el Atlético de Madrid, es demasiado llamativo, y eso es responsabilidad de los futbolistas y del cuerpo técnico, en especial de su entrenador, Javi Gracia.

El técnico precisamente fue preguntado en la sala de prensa de Valdebebas a cerca de su responsabilidad en que el equipo saliera sin actitud e intensidad al terreno de juego. ¿Qué parte de la falta de actitud es culpa del técnico? Esta fue su respuesta:«El entrenador como responsable tiene la máxima responsabilidad en todo».