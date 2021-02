El Femenino desaprovecha su ventaja

El Valencia Femenino se vio superado por el Atlético tras una primera mitad en la que consiguió adelantarse con un gol de Candela al que respondió Ludmila con un doblete que las valencianistas no pudieron neutralizar en un segundo tiempo en el que fueron inferiores y encajaron dos goles más, uno de ellos en propia puerta. El Atleti, con la potente dupla de Ajara y Ludmila, comenzó con un ataque rápido que conseguía llegar con facilidad a la portería de Noelia Gil mientras que el Valencia aprovechaba con acierto las pocas oportunidades que tenía con transiciones también veloces.

Candela Andújar adelantó a las valencianistas con un gran zurdazo (m.21), pero nueve minutos después Ludmila puso las tablas (m.30) con un disparo desde banda derecha que repetiría para conseguir adelantar a su equipo (m.45) ante un Valencia muy fatigado defensivamente.

Tras el paso por vestuarios, el Atleti se hizo con el dominio del juego, pero las de Sánchez Vera no encontraban ninguna rematadora que finalizara la jugada en sus llegadas al área y Bargues dio entrada a Anita Marcos y Alejandra para buscar el empate planteando un sistema más ofensivo con una línea de tres en defensa. El cambio de sistema no tuvo repercusión en el juego ofensivo mientras que en defensa ocasionó dificultades a las valencianas para frenar el ataque rojiblanco, que no cesaba, y María Jiménez marcó el tercero en propia meta (m.79) y Ajibade remató el encuentro en el minuto 82.

Ficha técnica

Atlético: Lindahl, Van Dongen, Tounkara, Aleixandri, Guagni (Strom, m.19), Leicy (Bonetti, m.84), Deyna (Iglesias, m.84), Messeguer, Sampedro, Ajara (Ajibade, m.75) y Ludmila

Valencia: Noelia, Esther (Anita,m.60), M.Jiménez (Cubedo, m.80), Pujadas (Herrero, m. 83), Kerlly, Torrodà, Salmi (Guerrero, m.80), Candela, Asun (Alejandra, m.60), Jansen y Bonsegundo

Goles: 0-1, m.21: Candela, 1-1, m.30: Ludmila, 2-1, m.45: Ludmila, 3-1, m.79: María Jiménez en propia puerta, 4-1, m.82: Ajibade

Árbitro: Beatriz Cuesta. Amonestó a Meseguer y Tounkara; así como a Esther, M. Jiménez y Salmi.